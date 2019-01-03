Diziler ne zaman başlayacak? 3 Ocak Perşembe TV’de bugün neler var?

Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümlerini merakla bekleyen dizi fanları 3 Ocak Perşembe TV’de bugün neler var sorusuna yanıt arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışlarında yerli ya da yabancı filmler ağırlıklı olarak öne çıkıyor. Zira dizilerin birçoğu yılbaşı nedeniyle tatile girdi. Geçtiğimiz senelerde de yılbaşından sonraki hafta dizilerin birçoğu yayınlanmamıştı. Bu hafta da kanallar benzer bir süreçten geçiyor. Star TV ekranlarında en son 65. bölümüyle ekranlara gelen Söz dizisinde Yavuz, Savcı Derya ile Sami'nin ekibi tarafından kaçırılan Kopuk'a ulaşmıştı. Ancak uyuşturucunun etkisinde olan Kopuk, Yavuz'u ve Derya'yı hatırlamıyordu. Kendisine zarar verecekler düşüncesiyle silahına davranan Kopuk, Derya'yı ateş etmiş ve Yavuz, Kopuk'u vurmak zorunda kalmıştı. Savcı Derya ve Yavuz'un akıbetinin merakla beklendiği Söz dizisi maalesef gelecek hafta ekranlarda olmayacak. Söz dizisinin yeni bölümüyle 21 Ocak Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olması bekleniyor.

DİZİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılbaşı tatilinden kaynaklı dizi tatillerinin uzayıp uzamayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni yılların ilk haftasında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaz ancak ikinci haftada yayınlanmaya başlanırdı. Bu sene için birçok dizinin üçüncü haftadan itibaren yayınlanabileceği belirtiliyor. Yapımcılardan henüz net bir açıklama olmazken bilgiler geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

3 Ocak Perşembe akşamı TRT 1 yayın akışında Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölümü bulunuyor. Mehmetçik dizisi tatile girmeyen ender dizilerden bir tanesi ve saat 20:00’den itibaren izleyicilerin karşısına çıkacak. Türk neferleri, Zafir’in kontrolündeki bölge aşiretlerinin saldırısına uğrar. Hazırlıksız yakalanan Türk neferleri bu saldırıda şehit olur. Bu saldırının haberini alan Halil Albay, neferlerinin intikamını alacaktır… Zafir artık Halil’in elinde esirdir. İngiliz ordusunu iyice köşeye sıkıştıran Üsküplü, onları biraz daha yıpratmak için yeni bir plan yapmıştır. Bu plana göre, Ebu Ula ile İngilizler’in arasını açacaktır. Böylece, kaymakamın desteğinden mahrum kalan İngiliz ordusu içindeki çözülmeler daha hızlı olacaktır…

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bugün saat 20:00’den itibaren Fantastik Dörtlü adlı yabancı film yayınlanacak. Ardından saat 22:05’te Labirent: Ölümcül Kaçış isimli film yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova Ocak 2019'da ekrana ara verdi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu.

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde oynadığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizi yeni bölümüyle Ocak ayının üçüncü haftasında atv ekranlarında olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışında saat 19:45’te başlayacak Karanlık Sular isimli korku gerilim filmi yer alıyor. Ardından 21:30’ta Soygun isimli yabancı macera filmi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV kanalında bu akşam saat 20:00’de Oscarlı film Keskin Nişancı filmi başlayacak. Ardından saat 00:00 itibariyle Avlu dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20:00’den itibaren Turist filmini izleyebilirsiniz. Frank (Johnny Deep), aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank'in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder. Ardından saat 22:00 itibariyle Çarpışma dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX ekranlarında saat 20:00’den itibaren Hadi Be Oğlum isimli yerli film yayınlanacak. Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...