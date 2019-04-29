Ebru Şancı kaç yaşında, kimdir? Ebru Şancı’nın eşi kimdir, ne iş yaşar?
Gündüz kuşağının sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan futbolcu Alparslarn Öztürk ile evlenen Ebru Şancı yaptığı açıklamalarla magazin severler tarafında aranmaya başlandı. Kerimcan Durmaz'a ateş püsküren Ebru Şancı, yaptığı açıklamalar sonrası, “Ebru Şancı kaç yaşında, kimdir? Ebru Şancı’nın eşi kimdir, ne iş yaşar?” sorularının cevapları sosyal medyada ve programı takip eden vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. İşte merak ettiğiniz detaylar...
Kanal D'nin merakla takip edilen programı konu ettiği ünlülerle gündem olmaya devam ediyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan futbolcu Alparslarn Öztürk ile evlenen Ebru Şancı yaptığı açıklamalarla magazin severler tarafında aranmaya başlandı. Kerimcan Durmaz'a ateş püsküren Ebru Şancı, yaptığı açıklamalar sonrası, “Ebru Şancı kaç yaşında, kimdir? Ebru Şancı’nın eşi kimdir, ne iş yaşar?” sorularının cevapları sosyal medyada ve programı takip eden vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirren Ebru Şancı, 1983 doğumlu olan Ebru Şancı 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile evlendi. İşte merak ettiğiniz tüm tedaylar...
EBRU ŞANCI'DAN KERİMCAN DURMAZ'A SERT SÖZLER
Ebru Şancı Kerim Kerim Durmaz'ı sert sözlerle eleştirerek, "O video bana ait değil diyerek Türk halkını aptal yerine koymaya çalışma. Yaptıysan bir hata eşşeklik ettim dersin özür dilersin. Yada böyle bir paylaşımda bulunmazsın." dedi.
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