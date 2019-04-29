Kanal D'nin merakla takip edilen programı konu ettiği ünlülerle gündem olmaya devam ediyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan futbolcu Alparslarn Öztürk ile evlenen Ebru Şancı yaptığı açıklamalarla magazin severler tarafında aranmaya başlandı. Kerimcan Durmaz'a ateş püsküren Ebru Şancı, yaptığı açıklamalar sonrası, “Ebru Şancı kaç yaşında, kimdir? Ebru Şancı’nın eşi kimdir, ne iş yaşar?” sorularının cevapları sosyal medyada ve programı takip eden vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirren Ebru Şancı, 1983 doğumlu olan Ebru Şancı 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile evlendi. İşte merak ettiğiniz tüm tedaylar...

EBRU ŞANCI'DAN KERİMCAN DURMAZ'A SERT SÖZLER

Ebru Şancı Kerim Kerim Durmaz'ı sert sözlerle eleştirerek, "O video bana ait değil diyerek Türk halkını aptal yerine koymaya çalışma. Yaptıysan bir hata eşşeklik ettim dersin özür dilersin. Yada böyle bir paylaşımda bulunmazsın." dedi.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983'de İstanbul'da doğdu. 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında[hangileri?] tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

ÇEKİMLER VE DEFİLELER

FHM magazin (5 Aralık 2011)

Ramazo Roma (Fashion Show Istanbul)

Bruno Silva Photography (9 Eylül 2012)

OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI DİZİLER

Yağmurdan Kaçarken (2013)

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk (d. 16 Haziran 1993), bonservisi Standard Liège'de bulunan Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kiralık forma giyen Belçikalı-Türk futbolcu. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Bir sezon Kasımpaşa'da kiralık oynadıktan sonra 2015-16 sezonu itibariyle Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.