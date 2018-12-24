Ece Dizdar kimdir kaç yaşında İlker Kaleli Ece Dizdar birlikte mi? Ece Dizdar biyografisi nasıl? Ünlü oyuncu Ece Dizdar hayat hikayesi nasıl? İlker Kaleli kim kaç yaşında nereli? Magazin gündeminin sık konuştuğu isim İlker Kaleli Ece Dizdar hangi dizilerde rol aldı? İlker Kaleli, TV dünyasına ilk adımı 2012 yılında Son adlı dizi ile imza attı. 2012-2013 yılları arasında Kanal D ekranında yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde canlandırdığı İrfan karakteri ile gönüllerde taht kuran İlker Kaleli, şimdilerde Dip adlı internet dizisinde Sahir Kağan karakterine hayat veriyor. Ece Dizdar ve İlker Kaleli’nin beraber olduğu iddia edildi. Aşk haberleri ardından Ece Dizdar’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında? Ece Dizdar 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Son dakika: Ece Dizdar'la aşk yaşadığı iddia edilen İlker Kaleli isyan etti

Burçin Terzioğlu'yla yaşadığı büyük aşk sessiz sedasız noktalanan İlker Kaleli, Ece Dizdar'la sevgili olduğu yönünde çıkan haberlere tepki göstererek "Aşk haberlerini kanıtlarsanız oyunculuğu bırakırım." Dedi

İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun 'Poyraz Karayel' dizisinde filizlenen ve 3,5 yıl devam eden aşkı, bu yaz sona ermişti.

İlker Kaleli'nin meslektaşı Ece Dizdar'la sevgili oldukları iddia edildi.

Hakkında çıkan haberleri gören Kaleli, sosyal medya hesabından ateş püskürerek şunları söyledi:

"Bu tarz açıklamalar yapmayı sevmememe rağmen, biraz elzem oldu. Uzun zamandır hakkımda çıkan gerçek dışı haberlerden ikrah gelmesi bir yana, bunun dozu artıp kırk yılın başı gördüğüm tanıdıklarımın da hayatına etki etmeye başladı. Ece, senede bir düzenlenen birlikte çalıştığımız seslendirme şirketinin yılbaşı buluşmasında her sene olduğu gibi rastlaşıp sohbet ettiğim, değerli bir arkadaşımdır. Kaşta ya da başka bir yerde hiç karşılaşmadık daha önce.

"KANITLARSAN OYUNCULUĞU BIRAKIYORUM"

Habere imzasını atan arkadaş, burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum... Kanıtlayamazsan sen de çıkıp 'Ben yapan söylüyorum, mesleğini onuruyla yapan gazetecilerden özür dilerim' diyecek misin? Gazeteci olarak gazetenin itibarını ve güvenirliğini okuyucu gözünde kaybettirmekten başka hiç bir işe yaramayan hareketlere artık bir son verin.

Yeri gelmişken söyleyelim, tükenmeymiş, sendrommuş nedir bilmiyorum, daha önce hiç yaşamadım, işimdeyim gücümdeyim. Bunun dışında başka hiç bir uğraşım da yok."

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

Kariyeri

Adını ilk filmi 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizinde duyurdu. Bu proje ardından kariyerine 2003 yılında aldığı ikinci dizisi Esir Şerin Gözyaşları devam etti.2004 yılında oynadığı Hayalet dizisinden sonra kariyerine ara verdi.2011 yılında Karakol adlı dizide 'Dicle' karakterini oynadı.2012'de Şubat adlı dizide 'Yeşim' karakterini canlandırmıştır.Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisinde 'Melda' karakterini canlandırmıştır.Oyuncu'nun son dizisi "Beş Kardeş" adlı televizyon dizisinde 'Şevval' adlı karakteri canlandırdı.

İLKER KALELİ KİMDİR?

lker Kaan Kaleli (d. 11 Mayıs 1984) İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şimdilerde Dip adlı internet dizisinde Sahir Kağan karakterine hayat veriyor.