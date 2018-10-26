Efecan Şenolsun kimdir? Yaşamayanlar dizi oyuncusu Efecan Şenolsun nereli kaç yaşında? Efecan Şenolsun Yaşamayanlar dizisinde hangi rolde oynuyor? Efecan Şenolsun hakkındaki taciz iddiası doğru mu? soruların yanıtları araştırılan isimiler arasında yer alıyor. Yaşamayanlar setinde yaşanan olaylar nedeniyle ismi sıklıkla araştırılan oyuncu Efecan Şenolsun hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Yaşamayanlar dizisinin genç oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından sette tacize uğradığını iddia etti. Efecan Sağolsun ise yaptığı açıklamayla 5 aydır sustuğunu ve hukuki süreç başlattığını duyurdu. Blu TV'de yayınlanan ilk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın genç oyuncusu Elit İşcan yaptığı açıklamayla taciz iddiasını yalanladı. Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?



Efecan Şenolsun 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duydu. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra ‘Güneşi Beklerken’de oynadı. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.





HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?



Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon Paramparça

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)