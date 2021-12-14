14 Aralık 2021 Salı 11:38 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:38

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan arabayı kullanan Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, Gülçin Ergül yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Peki Erdal Şeyda Lafçı kimdir, ne iş yapar? İşte konu hakkında merak edilenler...

2000'li yılların popüler müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Erdal Şeyda Lafçı ile ilişkisinin başladığını sosyal medyadan duyurmuştu. İşte, hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı hakkında bilgiler...

GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SEVGİLİSİ ERDAL SEYDA LAFÇI KİMDİR?

Balıkesir'de geçirdiği Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı, bir süredir Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ile birlikte idi.

Erdal Şeyda Lafçı, Roka Tekstil'in kurucusu olarak biliniyor.

'Hepsi' grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Gülçin Ergül, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirdi. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı.

Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları "Hepsi" grubuyla beraber 3 albüm ve 2 single çıkardı. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca "Gülçin" karakterini canlandırdı. Grup ile birlikte; Kral TV Ödülleri , PowerTürk Müzik Ödülleri , İstanbul FM, Jetix , Aslan Max gibi ödüllerin sahibi oldu.

Müzik kariyerine Bravo (2011) isimli ilk solo mini albümü ile devam etti. Birçok jenerik ve jingle seslendirdi. Harun Kolçak'ın Çeyrek Asır albümünde seslendirdiği "Ağlat Beni" düeti ve klibi büyük ilgi gördü. Ergül, 2017'de "Yoga" hocalık eğitimini tamamlamıştır. 2019-2020 yıllarında Benimle Söyle yarışmasında Birce Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile beraber ana jurilerden biri olarak görev aldı.

Kenan Doğulu ile birlikte İspanya'da düzenlenen 2020 Uluslararası ALFA Ödül'ünü kazandı. Müzik hayatı boyunca RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik gibi isimlerle de çalıştı.

Gülçin Ergül'ün Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte olduğu biliniyordu.