Esin Moralıoğlu eşi İshak Cerit kimdir? Esin Moralıoğlu kaç yaşında, kimdir? 1990’lı yıllarda Türkiye’nin podyumlarında fırtınalar estiren Esin Moralıoğlu’nun 2. Sayfa programına katılması ile birlikte, magazin severler tarafından hayatı merak konusu oldu. Şimdiler gözlerde ırak eşi İshak Cerit ile bir hayat yaşayan Esin Moralıoğlu, çok farklı isimlerle aşk yaşarken 1991 yılında Ali Şen’in oğlu olan Adnan Şen ile uzun süre birlikte oldu. 2000 yılında ise Yurdal Sert ile evlendi. 2006 tarihinde işadamı İshak Cerit ile evlenen Esin Moralıoğlu 2010 yılında boşandı. 2013 yılında ise çift yeniden bir araya geldi. İşte Esin Moralıoğlu’nun hayatı...

ESİN MORALIOĞLU’NUN EVLİLİKLERİ

Esin Moralıoğlu çok farklı isimlerle aşk yaşarken 1991 yılında Ali Şen’in oğlu olan Adnan Şen ile uzun süre birlikte oldu. 2000 yılında ise Yurdal Sert ile evlendi. 2006 tarihinde işadamı İshak Cerit ile evlenen Esin Moralıoğlu 2010 yılında boşandı. 2013 yılında ise çift yeniden bir araya geldi.

ESİN MORALIOĞLU KİMDİR? ESİN MORALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Esin Moralıoğlu, 25 Ağustos 1969 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Funda adında kız kardeşi vardır. Esin Moralıoğlu, 1989 yılında İzmir Fuarında Venüs güzeli seçildi. Daha sonra modellik yapmaya başladı. 1990 yılında mankenler kraliçesi seçildi.Esin Moralıoğlu, 1990 yılında yönetmenliğini Melih Gürgen'in üstlendiği, başrolünde Kadir İnanır'ın oynadığı “Tatar Ramazan” adlı dizide Zeynep karakterini canlandırarak sinemaya başladı. Daha sonra Özcan Deniz'le ‘‘Yalan’’ adlı dizide rol alan manken sonra da ‘‘Üç Yapraklı Yonca’’ adlı televizyon dizisinde yer aldı.1996 yılında Show tv’de yapılan bir yarışmayı Savaş Karakaş ile birlikte sundu.Kadir İnanır, Meriç, Özcan Deniz gibi isimlerle aşk yaşadı. 1991 yılında iş adamı Ali Şen (spor adamı)’in oğlu Adnan Şen ile birlikte oldu. Daha sonra İvana Sert ile evlenen iş adamı Yurdal Sert ile 2000 yılında birlikte oldu.2002 yılında yönetmenliğini Sinan Çetin’in yaptığı “Romantik” adlı filmde Okan Bayülgen, Yasemin Kozanoğlu, Semih Sergen ve Teoman ile birlikte rol aldı. Esin Moralıoğlu, filmde Mehtap adında güzel bir bar şarkıcısını canlandırıyor.2002 – 2004 yılları arasında Hawaii’de yaşadı.Esin Moralıoğlu, emlakçılık ve modacılık yapmaktadır.2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli, senaryosu Nuran Devres, yönetmeni Hakan Arslan olan “Masum Değiliz” adlı dizide Selma karakterini canlandırırken Mustafa Uğurlu, Aydan Şener, Cem Özer ile birlikte oynadı. 2006 tarihinde işadamı İshak Cerit ile evlenen Esin Moralıoğlu 2010 yılında boşandı. 2013 yılında ise çift yeniden bir araya geldi.

ESİN MORALIOĞLU'NUN SİNEMA FİLMLER VE DİZİLERİ

Filmleri ve Dizileri :2005 - Masum Değiliz (Selma) (TV Dizisi)2005 - Ispanaktan Nağmeler (Sinema Filmi)2003 - Umutların Ötesi (TV Dizisi)2003 - Bedel (TV Dizisi)2002 - Romantik (Esin) (Sinema Filmi)2002 - Derya & Deniz (Merdane) (TV Dizisi)2000 - Zülküf ile Zarife (Zarife) (TV Filmi)2000 - Tirvana (TV Dizisi)1999 - Şampiyon (TV Filmi)1998 - Üç Yapraklı Yonca (TV Dizisi)1997 - Yalan (İpek) (TV Filmi)1992 - Tatar Ramazan Sürgünde (Zeynep) (Sinema Filmi)1990 - Tat