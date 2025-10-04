Fatih'in büyük sırrı açığa çıkıyor… Kırlangıçlar tehlikenin eşiğinde

TRT 1'in sevilen dizisi "Kod Adı Kırlangıç", elli yedinci bölümüyle 5 Ekim Pazar günü saat 17.30'da ekranlara gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, izleyicileri yeni bölümünde yine heyecan dolu bir serüvene davet ediyor.

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümü ise şöyle;

Fatih'in Yiğit Efe'nin babası olduğu gerçeği açığa çıkmıştır. Ama Yiğit Efe ve Celal'in gerçeği öğrenip öğrenmedikleri konusunda çok endişelidir. Fatih sınav etkisindeki bu eşiği çok zor geçer.

Yiğit Efe, Zeynep ve Tonguç, Fatih'in evinden okula döndüklerinde tatsız bir sürprizle karşılaşırlar. Aslanlar, Kırlangıçların kendilerinden gizli bir şeyler çevirdiklerini iddia ederler. Henüz birleşen takım tekrar ayrılma noktasına gelir.

Hakan ise oğlu Atlas ve evlatlığı Pera'ya yeni görevlerini verir. Atlas ve Pera bundan sonra okulda yatılı kalacaklardır. İlk hamleleri Tonguç'un saatine mikro böcek yerleştirmek olur. Bu sayede rakip takımın attığı her adımdan haberdar olurlar.

Türkiye Teknoloji okulunu yarış heyecanı sarmıştır. Kırlangıçlar, Aslanlar ve Kara Kobralar sabit kanatlı İHA yarışı mücadelesine hazırlanır.

Yiğit Efe'de mühürlenen iki bilekliğin gizli gücü aylar sonra ilk kez aktive olur. 12 anahtara ulaşmanın ilk ipucu, '7' sayısı ile gelir. Kırlangıçlar ve Aslanlar 7 rakamının içine gizlenen sırrın peşine düşerler. Aradıkları sır şifreli yazılardır. Bu yazılar yaşadıkları yedi tepeli şehrin tarihi mekanlarında saklıdır. İlk uğrak yerleri Sarayburnu Tepesindeki Milyon Taşı olur. Ama oraya ulaştıklarında kendilerini büyük bir tehlikenin ortasında bulurlar. Şirkete hizmet eden Hakan'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılırlar.