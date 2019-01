Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan kimdir kaç yaşında Fazıl Say ile Ece Dağıstan evlendi mi

Fazıl Say, Ece Dağıstan ile Milano'da dün nikah masasına oturdu. Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın ve eşi Ece Dağıstan'ın kim olduğu ve kariyeri vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Müzikolog ve yazar bir baba, eczacı bir annenin oğlu olan Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu Ece Dağıstan ile dünya evine girdi. Sade bir nikah töreni düzenlenirken düğünün yazın İstanbul'da gerçekleşeceği belirtildi. İşte Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan kimdiri, yaşı ve kariyer hayatları...



Fazıl Say, sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı.







DÜĞÜN YAZIN İSTANBUL'DA



Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye’de yapmayı planlıyor. Fazıl Say İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak’ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scalada konser verecek. Sayın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek.

ECE DAĞISTAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?



Fazıl Say ile 24 Ocak tarihinde Milano’da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservaturavarında eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi'nde “Konser Piyanistliği” ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti.



Ece Dağıstan, Teoman ile birlikte çalışmıştır.

FAZIL SAY KİMDİR?

14 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası, yazar ve müzikolog Ahmet Say, annesi eczacı Gürgün Say'dır. Dudak damak yarığı ile dünyaya gelen Say, bebeklik döneminde bir ameliyat geçirdi ve yarık dudağı dikildi. Doktorunun üflemeli çalgı çalması önerisi üzerine melodika çalmaya başladı.



Dört yaşında piyanoya başlayan Say, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987'de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdü. 1991'de konçerto solisti diplomasını alırken, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.



1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen“Patara adlı bale müziği vardı.





Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi. 2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu. Yine 2007 yılında Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin başkanlığını yapan Say'ın, Türk saz şairi Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı halk şarkısından esinlenerek bestelediği piyano parçasını da içeren aynı başlıklı CD, Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard listelerinde 6. sıraya yükseldi.2008 yapımı Sivas '93 tiyatro oyununun müziklerinin bestesi de sanatçıya aittir.



Say şiir ve edebiyata olan ilgisini sanatına da yansıttı. İlk Şarkılar (2013) ve Yeni Şarkılar albümleri bu ilginin bir ürünüydü.[3][4] Albümlerde Serenad Bağcan solist olarak yer aldı ve ikili hem Türkiye'de hem de birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu' nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlendi. Koro 29 Ağustos 2015 tarihinde ilk konserini vermiş, Ankara'da Bilkent Odeon Konser Salonu'nda gerçekleşen bu konserde bestecinin Nazım Hikmet Oratoryosu'nu seslendirmiştir.



2008'de Avrupa Birliği tarafından "Kültür Elçisi" unvanıyla görevlendirildi.