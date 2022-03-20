20 Mart 2022 Pazar 11:09 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 11:09

Gönül Dağı Elif hemşire kimdir? sorusu, dizinin hayranları tarafından merak edildi. Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Zümre Meğreli, dizide Elif hemşire karakterine hayat veriyor. Gönül Dağı dizisinde Elif hemşireyi Zümre Meğreli canlandırırken babasına ise Cem Kurtoğlu hayat veriyor. Peki Zümre Meğreli kimdir, kaç yaşında? Zümre Meğreli'nin boyu kaç? İşte oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler

GÖNÜL DAĞI ELİF HEMŞİRE KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde Elif karakteri hemşiredir. Annesi ve babası tarafından küçük yaşta terk edilen Elif hemşire'yi ninesi büyütmüştür. Elif'in Zeynep isimli avukat bir kardeşi bulunmaktadır. Elif hemşire, kasabalı tarafından sevilen bir isimdir.

ZÜMRE MEĞRELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zümre Meğreli, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Meğreli, televizyona ilk adımını Gönül Dağı dizisiyle atmıştır.

Zümre Meğreli, Gönül Dağı dizisinde Elif hemşire karakterine hayat vermektedir.

ZÜMRE MEĞRELİ'NİN BOYU KAÇ?

Zümre Meğreli, 1.68 metre boyunda, 52 kilodur.