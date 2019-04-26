Hadise neden hastalandı? Hadise neden hastanelik oldu? Sorularına Hadise’nin sevenleri tarafından yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde taciz şokuyla sarsılıp savcılığa şikayette bulunan 33 yaşındaki ünlü popçu geçtiğimiz gece de anide rahatsızlanarak özel bir hastanede muayene edildi. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı. doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı. Peki, Hadise’nin son durumu ne? İşte haberimizin detayları...

HADİSE’NİN SON DURUMU NE?

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hadise, önceki gece saat 00.15’te evinde rahatsızlanarak Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı. 33 yaşındaki şarkıcı çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu

HADİSE, TACİZ SUÇLAMASIYLA SAVILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre Hadise; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten Hadise; mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

HADİSE'Yİ TACİZ EDEN İSİM KİM?

Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor.

Tacizcinin, ünlü şarkıcıya "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.

HADİSE'NİN YAŞI KAÇ? HADİSE KİM, NERELİ?

Ünlü popçu Hadise, 22 ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi.

Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.

Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultratop'ta 19 numaraya kadar yükseldi.Mayıs 2005'te ikinci single'ı "Stir Me Up"'ı yayımladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı.Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Şarkı, Ultratop listesinde 13 numaraya kadar yükseldi ve Hadise'nin listede en fazla kalan single'ı oldu.Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması "A Good Kiss"'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti.

Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı "My Body" yayımlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan "Düşman" şarkısında düet şarkıcısı olarak görev aldı. Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı.31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

Şarkısını tanıtmak amacıyla Yunanistan, Malta, Romanya, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkeleri dolaştı. Bu sırada çeşitli sağlık sorunları geçirdi. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

Mayıs 2009'un ikinci haftasında, üçüncü stüdyo albümü Fast Life'ı Türkiye dışındaki ülkelerde satışa sundu. Albüm, Endonezya Müzik Listeleri'nde zirveye, Belçika Müzik Listeleri'nde 16 numara yükseldi. "Fast Life" şarkısı ise albümün ilk klibi olarak yayımlandı; Balkan Müzik Ödülleri'nden Balkanlar'da Türkiye'den En İyi Şarkı kategorisinde ödül aldı. Jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de yarışmacısı şampiyon oldu.

Diskografi

Sweat (2005)

Hadise (2008)

Fast Life (2009)

Kahraman (2009)

Aşk Kaç Beden Giyer? (2011)

Tavsiye (2014)

Şampiyon (2017)