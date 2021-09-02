Hakan Ural çileden çıktı: Bunlar çıldırmış!

2 Eylül 2021 Perşembe 18:57 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:22

Oyuncu Hakan Ural, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programı sunan oyuncu Hakan Ural, sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sonrası bölgeye ziyarette bulunan Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere sert tepki gösteren Hakan Ural, devletin sel bölgesine ve selden mağdur olan vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi.

"Bunlar çıldırmış, azmış" ifadelerini kullanan Hakan Ural, ülkede yapılan müspet hiçbir şeyin rahatlıkla konuşulamadığını belirtti.