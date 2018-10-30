Halit Arslan kimdir kardeşi Mehmet Ali Arslan kim Emre Solan cinayeti son dakika haberleri gündeme bomba gibi düştü. Şirinevler E-5 Yanyolda dün akşam meydana gelen olayda otomobil içerisindeki Emre Solan (28), pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olayı soruşturan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan’ı gözaltına aldı. 2013 yılında Oyuncu ve model Halit Arslan, Esenyurt’ta güvenlikli bir sitede çıkan kavgada kemikleri kırılarak ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Zanlının 2013 yılında Esenyurt’ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan’ın kardeşi olduğu öğrenildi. Emre Solan’ın Beylikdüzü’nde bir sitenin asansöründe tartıştığı manken Halit Arslan’ı öldürdüğü, Mehmet Ali Arslan’ın da abisinin intikamını almak için böyle bir cinayeti işlediği belirlendi. Emre Solan’ın cesedinde yapılan incelemede 30 gram uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. İşte Halit Arslan kimdiri hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler..



Ne olmuştu?



Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan lüks sitede 23 Nisan 2013 akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Çeşitli dizilerde oynayan ve mankenlik yapan 24 yaşındaki Halit Arslan, kız arkadaşıyla birlikte oturdukları siteye geldi.



Asansöre binmek üzereyken komşusu Emre Solan’la karşılaştı. Solan’ın yanında bulunan kız arkadaşına bakmasından rahatsız olup, “Kız arkadaşıma niye bakıyorsun?” dedi.



İkili arasında tartışma çıktı.Ardından ikisi de evlerine gitti. Yine iddiaya göre kısa süre sonra ikili buluştu. Beraberlerinde yakınları da bulunan ikilinin arasındaki tartışma yeniden başlayınca kavga çıktı. Kavga sırasında 24 yaşındaki Halit Arslan ile arkadaşı 28 yaşındaki Şenol Alkın dövüldü ardından da bıçaklanarak yaralandı.

Yakınlarını iddiasına göre 25 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenilen ancak üçüncü hastanede tedavi altına alınan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12 yıl 6 ay hapis cezası aldı



Yargılaması sonunda 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Emre Solan ise ifadesinde olayı şu sözlerle anlatmıştı: “Asansörde ‘kız arkadaşıma neden bakıyorsun’ dedi. Bunun üzerine tartıştık. Bir süre sonra beni telefonla aradı ve konuşmak istediğini söyledi. Buluşma yerine gittiğimde Halit’le birlikte birkaç kişi gelip, bana saldırdı. İçlerinden biri bıçak da salladı. Ellerinden bıçağı aldım ve rastgele saplamaya başladım”

HALİT ARSLAN KİMDİR?



Asi ve Birbir Gece gibi birçok dizide rol almıştır. Nisan 2013 yılında Emre Solan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.



HALİT ARSLAN CİNAYETİNDE NELER YAŞANDI?



Halit Arslan, 2013 yılı nisan ayında bıçaklanmıştı. Arslan, oturduğu sitenin otoparkından kız arkadaşıyla çıktığı sırada aynı sitede yaşayan Emre Solan ile "kız arkadaşına baktığı" iddiasıyla tartışmıştı. Tartışmadan bir süre sonra Emre Solan telefonla Halit Arslan'ı arayıp konuşup barışmak istediğini söylemişti. 24 Nisan 2013 günü akşam saatlerinde sitede buluştuklarında ise ikili bir kez daha tartışmış, arkadaşları ve yakınlarının da karışmasıyla kavga büyümüştü. Bıçaklanan Halit Arslan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Yargılama sonunda Emre Solan ile ağabeyi Yusuf Solan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kendisi 4, arkadaşı 6 yerinden bıçaklandı





Emre S. aynı gün ortak bir tanıdıklarını devreye sokarak Halit Arslan’a, “Özür dilemek istiyorum” mesajı gönderdi. Halit Arslan, Emre S.’nin söylediği buluşma yerine gittiğinde 9 kişi üzerine saldırdı. Bu sırada Halit Arslan’ın arkadaşı Şenol araya girmek istedi. Saldırganlar Halit Arslan’ı 4, Şenol’u da 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.



İki kez kalbi durdu





Halit Arslan 25 dakika sonra siteye gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kez kalbi duran Halit Arslan, ilk tedavisinin ardından Halkalı Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer yoktu. Halit Arslan buradan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Arslan’ın kalbi saat 03.00’te son kez durdu. Emre S., bıçağı kendisinin kullandığını söyleyince tutuklandı. Halit Arslan’ın öldürülmesini sorduğumuz site güvenliğinden sorumlu şirketin bir yetkilisi, olayın savcılığa intikal ettiğini ve bir yorumda bulunamayacağını söyledi.



'Bu sitedeki ilk cinayet değil'





Halit Arslan’ın kardeşi Mehmet Ali Arslan, cinayetle ilgili şu iddialarda bulundu: “Ağabeyimin kalçası, kolu, bacağı ve dişleri kırılmış. Bıçak kasığındaki atardamara gelmiş. O yüzden çok kan kaybetmiş ve hayatını kaybetmiş. Güvenlik olaylara müdahale etmemiş. Bu organize bir cinayettir. Bu sitede daha önce de cinayetler işlendi. Sitenin içine bir karakol yapılması gerekiyor.”

OYUNCU AĞABEYİNİN İNTİKAMINI ALMIŞ



Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.A.A., ağabeyi Halit Arslan'ın öldürülmesi nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.







İLK CİNAYET "KIZ ARKADAŞA BAKMA" MESELESİ YÜZÜNDEN



Binbir Gece, Asi gibi birçok ünlü dizide rol alan oyuncu ve model Halit Arslan, 2013 yılı nisan ayında bıçaklanmıştı. Arslan, oturduğu sitenin otoparkından kız arkadaşıyla çıktığı sırada aynı sitede yaşayan Emre Solan ile "kız arkadaşına baktığı" iddiasıyla tartışmıştı. Tartışmadan bir süre sonra Emre Solan telefonla Halit Arslan'ı arayıp konuşup barışmak istediğini söylemişti. 24 Nisan 2013 günü akşam saatlerinde sitede buluştuklarında ise ikili bir kez daha tartışmış, arkadaşları ve yakınlarının da karışmasıyla kavga büyümüştü. Bıçaklanan Halit Arslan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Yargılama sonunda Emre Solan ile ağabeyi Yusuf Solan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.







"KAN YERDE KALMAZ" DEMİŞ



M.A.A., ağabeyinin öldürülmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özür dileme bahanesiyle çağrılan ağabeyine tuzak kurulduğunu söyleyerek "9 kişinin saldırısına uğramış. Önce dövülüp, sonra bıçaklanmış. Yerde yatarken tekmelenmiş" demişti.



Aynı açıklamada site güvenlik görevlilerinin olayı görüp de müdahale etmediğini savunan M.A.A.'nın, "Adalete sığınıyorum şu anlık. Bu işin içerisinde kim varsa cezasını çekecek adaletçe. Kan yerde zaten kalmaz" ifadeleri ise dikkat çekti.