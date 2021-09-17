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Haluk Levent'ten aşı olun uyarısı: Evde 10 gün tatil yaptım, bilime inanın

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu. Levent 'Ben de koronavirüse yakalandım. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin' ifadelerini kullandı.

DHA17 Eylül 2021 Cuma 14:25 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 14:25
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Milli Egemenlik Park'ında düzenlenen konserde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda Haluk Levent hayranı katıldı. Sağlık çalışanları ve Başkan Bahadır sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte Akdeniz Akşamları isimli şarkıya söyledi. Etkinlikte sağlık çalışanları şarkıcı Haluk Levent'e plaket takdim etti.

İki doz aşı olduğunu söyleyen şarkıcı Haluk Levent, "Ben de koronavirüs yakalandım. Ben de iki doz aşı olmuştum. Doktorlar bana çift aşı olduğum için koronavirüsü hafif atlatırsın dediler. Tat ve koku hissim gitmedi. Ateşim yükselmedi. Herhangi bir ağrım olmadı. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin. Ben sağlıkçılara çok değer veririm. Ben Haluk abiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam" dedi.

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