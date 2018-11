Işın Karaca kimdir kaç yaşında eşi Tuğrul Odabaş kim Işın Karaca nereli? Işın Karaca kaç çocuğu var isimleri nedir kaç yaşlarında? sorularına yanıt arayanlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinden derledik. Işın Karaca şok bir itirafta bulundu. Karaca yaptığı açıklamaya göre; "İrem Derici eski eşime evlenme teklifi etti" belirtti. Işın Karaca bu iddasıyla uzun süre magazin gündeminde yer alacağı gibi gözüküyor. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Işın Karaca, Sedat Doğan'la boşanma nedenini açıkladı. Aynı zamanda geçtiğimiz akşam eşi Tuğrul Odabaş'la beraber sinemaya giden şarkıcı Işın Karaca'nın tercihi 'Müslüm' filmi oldu. Müslüm Gürses’in hayatını anlatan filmde onun sesinin olmayışını eleştiren Işın Karaca, pek çok kesimden olumlu eleştiriler alan yapımla ilgili olarak dikkat çekici bir yorumda bulundu ve filmin abartıldığını söyledi. Işın Karaca hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

Işın Karaca, Brezilya'da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan eski eşi Sedat Doğan'la boşanma nedenini Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı. 5 yıl sonra gerçekleri açıklayan Işın Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu anlattı.



İrem Derici ve Sedat Doğan'ın ilişkilerinin kendisiyle evli olduğu dönemde başladığını söyleyen Işın Karaca şu açıklamayı yaptı:



"İrem Derici Venedik'te eşime evlenme teklifi etti. Bunun fotoğrafını bana attılar sonra hemen avukatımı aradım boşanma davasını açtım. Hiç kimse mutsuz olduğu bir yerde durmamalı. İrem Derici'nin babası bir reklam filmi için Sedat'ı çağırmıştı. Orada babası bana kızının O Ses Türkiye'de bir şey olmadığını söyledi repertuvar verdim ancak sonra aramadı aramamasının nedeni buymuş. İrem Derici zaten kendi eşine de aynı yerde evlenme teklifi etmiş. Ben bunları biliyordum. Ben onu sevmiyorum, sesini de sevmiyorum. Hepimizin değerleri başka. İrem Derici'nin tavrını tarzını beğenmiyorum. Hepimizin yoldan çıktığı bazı durumlar olmuştur. Ama bunu şöhretle bilmemneyle kapatamazsın."

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca 7 Mart 1973, Londra doğumlu Kıbrıs Türkü şarkıcıdır. Işın Karaca’nın bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

IŞIN KARACA VE TUĞRUL ODABAŞ NE ZAMAN EVLENDİ?



Işın Karaca, çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 28 Aralık 2016 tarihinde nikah masasına oturarak üçüncü kez mutluluğa 'evet' demişti.





Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de sürdürdü.



Biyografi

Yaşamı

1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner KIVANÇ ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi.



Müzik kariyeri

Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başlamış, grup daha sonra albüm yapamadan dağılmıştır. Sanıldığının aksine Işın Karaca ilk Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu le tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karacadır. 1999'da kurulan "Panic Attack" [8] adlı grubun solistliğini üstlendi. Grup hiçbir albüm çıkaramadan dağıldı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. 2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu. Sezen Aksu'nun "Oh oh" ve "Allahın Varsa" adlı kliplerinde oynadı. 2000 yılında Fresh B'nin "Gerçek Kal" albümünde "Geçmişe Yolculuk" adlı şarkıya düet yaptı. 2001'e kadar Sezen Aksu'ya vokalistliğini sürdürdü.



Üç albüm dışında birçok projeye de katkıda bulunmuştur. Tema Vakfının Bir Milyar Meşe projesi için bestelenen "Meşe Şarkısı"nı diğer sanatçılarla beraber yorumladı. Birçok reklam jingle'ı seslendiren sanatçı; Coca Cola, Saray Halı, Piyale, Aria, Powertürk gibi markaların reklamlarını seslendirdi.



Anadilim Aşk (2001)

İlk albümü Anadilim Aşk'ı 28 Kasım 2001 tarihinde piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası "Tutunamadım" ve ardından "Başka Bahar" birer hit oldu.



İlk albüm yayınlandıktan sonra birçok projeye de imza attı. Selmi Andak'ın "Uluslararası Ödüllü Selmi Andak Şarkıları" albümünde "Ve Ben Yalnız"'ı yorumladı. Hakkı Yalçın'ın söz verdiği şarkılardan oluşan "O Şarkılar... Hakkı Yalçın Şarkıları" albümünde "Sen Gittinmi Ben Ölürüm"ü yorumladı. Şarkıya İstanbul Metrosunda 7 Nisan 2004'te klip çekildi. Alpayla "Sessiz Kalma" düeti yaptı. Şarkıya çekilen klipte Işın Karaca'da rol aldı. Remix versiyonun klibinde ise önceki klibin görüntüleri kullanıldı. Marşlardan oluşan "Yeni Türkiye Coşku Dolu" adlı albümde "Yeni Türkiye" adlı şarkıyı seslendirdi. 2004 yılında Ezel Akay'ın filmi Neredesin Firuze'nin film müziklerinden "Aynı Cemin Bülbülüyüm" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayrıca bu filmde konuk şarkıcı olarak da yer aldı. Yine 2004 yılında Erdem Yörük, Eda Özülkü ve Metin Özülkü'yle beraber Masalcılar adlı grubu kurdu. Grup çocuklara masal anlatan ilk albümleri olan "Masalcılar - 1"i piyasaya sürdü. Grup her ne kadar bu projeyi seri haline getireceklerini söylediyse de hatta bunu albüm kapağına bile yazdıysa da , ikincisini hiçbir zaman çıkarmadılar.



İçinde Aşk Var (2004)

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var'ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. Aysel Gürel, Suat Suna, Ümit Sayın gibi çeşitli isimlerle çalıştığı albümde sadece 2 tane Sezen Aksu şarkısı vardır. Çıkış şarkısı Yetinmeyi Bilir misin? bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı "Bekleyelim de Görelim" de büyük bir başarı yakalamıştır. Son video ise bir Sezen Aksu cover'ı olan Onno Tunç şarkısı "Hoşgörü" olmuştur.



2005 yılında Polis Teşkilatının 160. Kuruluş Günü için yapılan "Görev Başındayız"da Özcan Deniz ile düet yaptı. Şarkıya çekilen ve Hülya Avşar, Cem Yılmaz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin de yer aldığı klipte Işın Karaca'da yer aldı. 2006 yılında Mehmet Tokat'ın şiir albümü "İnadına Seveceğim"de "Yalnızlığın Adresi" adlı şarkıyı yorumladı. Aynı yıl Ali Kocatepe'nin 41'inci sanat yılını kutladığı "41 Kere Maşallah" adlı albümde yıllar önce Nükhet Duru'nun seslendirdiği "Ben Sana Vurgunum"u tekrar yorumlamıştır. Rap şarkıcısı Ogeday albümü "Mecburi İstikamet"te "Eski Bir Resim" adlı şarkıya düet yaptı. Okul yaptırmayı ve okulların fiziksel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen "Yaşasın Okulumuz" adlı proje için yapılan sözü ve müziği Ahmet Özden'e ait şarkıyı Burcu Güneş, Yavuz Bingöl, Fatih Erkoç ve Özcan Deniz'le beraber seslendirmiştir.



Başka 33/3 (2006)



2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Bu albümde çoğunlukla Alper Narman ve Fettah Can ile çalıştı. Bir tane de kendi bestesinin yer aldığı albümün çıkış parçası "Mandalinalar" bir hit olmuştur. İkinci klip şarkısı ise "Kalp Tanrıya Emanet" oldu. Bu albümün önceki albümlerinden en önemli farkı ise artık Sezen Aksu ile çalışmıyor olması. Sezen Aksu vokalisti olarak tanınan Karaca, bu albümde Aksu ile çalışmaması ile ilgili olarak Sezen Aksu okulundan bir dönem uzaklaştırıldığını söylüyor.



2007 yılında Dolapdere Big Gang'in Just Feel albümünde "The Final Countdown" şarkısını seslendirdi. Bu şarkı Işın Karaca'nın yayımlanmış bir albümde seslendirdiği ilk ingilizce şarkıdır.



2008'in başında Ogeday ile ortak çalışması olan Maxi Single çıktı. Bu singleda "Eski Bir Resim" adlı şarkının RnB, Electribe, House, Reggaeton ve Electronic tarzında remiksleri yer alıyor. Haziran ayında atv'nin Elif dizisinin jenerik müziği için Esmeray'ın hit şarkısı "Unutama Beni"nin cover'ını seslendirdi.



Uyanış (2009)

Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Sibel Alaş, Zeki Güner, Erol Temizel, Erdem Yörük gibi isimlerle çalıştı. Bu albümde Işın Karaca yoğunluklu olarak besteci ve söz yazarı olarak yer alıyor. Albüm geleneksel pop tarzının dışında R&B ve elektronik tarzında farklı soundlara sahiptir. Albümün ilk klibi "Bilmece" olmuştur. Şarkıya Hint filmleri tarzında bir klip çekilmiştir. Albümün ikinci ve son klibi ise Sedat Doğan ve Cem Başeskioğlu tarafından kliplendirilen "Uyanış" olmuştur. Müzik oteriteleri tarafından UYANIŞ albümü tam not almıştır. ANADİLİM AŞK tan sonra Işın Karaca'nın yeniden bohem ve müzikalite sınırlarını zorladığı gerçek bir başyapıt olarak, UYANIŞ albümü gösterilir.



Arabesque (2010)

Karaca, beşinci albümü için farklı bir tarz denedi. Arabesk tarzındaki Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç... albümü 22 Nisan 2010'da SM Gold ve Akış Production etiketiyle yayınlandı. Albümde 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'de sevilen arabesk şarkıları, ayrıca Göksel'in de Arka Bahçem albümünde seslendiği Kibariye'nin hit şarkısı "Kim Bilir"i de seslendirdi. Karaca'nın arabesk tarzda şarkı söylemesine yardımcı olmak için Selami Şahin, Işın Karaca'nın vokal koçluğunu üstlenmiştir. Albümdeki şarkıların düzenlemesi Selim Çaldıran tarafından yapılmıştır. Albüm, Karaca'nın son üç albümünde olduğu gibi akustik olarak kaydedilmiştir. "Ben Sevdalı, Sen Belalı" şarkısında Hüsnü Şenlendirici konuk olmuştur.



2010 yılının Mart ayında, eski ve yeni nesil sanatçıları bir araya getiren Zerrin Özer'in prodüktörlüğünü yaptığı Her Devrin Devleri projesinde yer almış, Berkant ile düet yaptıkları "Kırmızı Ruj" şarkısı albümün çıkış şarkısı olmuştur.



Işın Karaca Undercover

2006 yılından bugüne; Jazz, funk, soul ve yabancı pop parçalarından oluşan çok özel bir repertuarla Taksim Balans Performance Hall'da konserler veriyor.



Oyunculuk kariyeri

2005 yılında Sen Ne Dilersen adlı sinema filmine oynadı. Başrollerini Işık Yenersu, Zeynep Eronat, Yıldız Kenter, Fikret Kuşkan gibi isimlerin paylaştığı Cem Başeskioğlu'nun yönettiği filmde Marika rolüyle başarılı bir performans sergiledi.



Boğaçhan Dündar'ın yönettiği ve 15 Ocak 2010 tarihinde vizyona giren Romantik-Komedi türündeki "Gelecekten Bir Gün" filminde Hayrettin Karaoğuz, Hande Subaşı, Arda Kural, Rasim Öztekin, Murat Serezli ve Neco gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Kariyerindeki ikinci uzun metraj olan bu filmde Işın Karaca, filmdeki esas kızı canlandıran Hande Subaşı'nın halası Filiz rolünde.



Televizyon

2005 yılında atv ekranlarında yayınlanan kendi adını taşıyan "Işın Show" adlı show programını sundu. Yedi bölüm yayınlanan programda müzisyen konuklarıyla birçok düet yaptı. Program 19 Ağustos 2005 tarihinde sona erdi.



Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adlı dizide konuk sanatçı olarak yer almıştır.



2007 yılında Elmax kanalında yayınlanan anneler arası güzellik yarışması "Kadın Her Yaşta Güzeldir"i Vatan Şaşmaz'la beraber sundu. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada Vatan Şaşmaz'ın koçluğunu üstlendi. İkili yarışmayı dördüncülükle tamamladı. Yine aynı yıl TürkMax'da yayınlanan "Haydi Söyle" isimli müzik yarışmasını sundu.



atv'de yayınlanan Altın Kızlar dizisinin 17 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan 4. bölümünde hemşire Binnaz rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı.



Kasım 2012'den beri TRT Müzik kanalında Başucu Şarkıları müzik programını yaptı.



Sosyal sorumluluk projeleri

2005 yılında, 1999 İzmit depreminde hasar gören Gölcük Kız Meslek Lisesinin kütüphanesinin tamirine yardımcı oldu. 31 Temmuz 2005 yılında bir yardım konseri verdi ve gelirini okula bağışladı.[14] 19 Nisan 2006 tarihinde açılışını yaptığı kütüphaneye kendi adı verildi.



2006 yılında, okul yapmayı ya da mevcut okulların durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan Yaşasın Okulumuz projesinde yer aldı. Proje için yapılan şarkıyı diğer sanatçılarla beraber seslendirdi ve "Sen" şarkısını da bu albümde yer aldı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan yardım gecesinde katılarak yardım topladı.



Nisan 2008'de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KACUV)'un kanserli çocukların tedavisi için hijyenik evler kurulmasını amaçlayan "Aile Evi" projesinde "Gel Sende Katıl Umudun Şarkısına" şarkısını diğer sanatçılarla beraber seslendirdi.



Yazarlık

2 Mart 2005'ten bugüne resmi web sitesinde yayınlanan "Kaleminden" adlı blog'unda projeleri hakkında haberlerin yanı sıra, toplumsal olayalar karşısındaki kendi görüşlerini de yazıyor. Küresel ya da ulusal problemlerin yer aldığı makaleler politikadan sanat yaşamına geniş yelpazede konuları içeriyor. Şu ana kadar 66 makale yayınlamıştır.



2005 yılında bir kitap yazdığını söyleyen Karaca, daha sonra bunun bir diyet kitabı olduğunu açıklamıştır. "Büyümek İçin Küçülmek Lazım" adlı kitabı 36 bedene zayıfladığında yayınlayacak. Beş yıllık kilo verme hikâyesinin anlatılacağı kitapta okuyuculara tavsiyeler de yer alacak.



2008 yılında http://www.2kadin.com web sitesinde köşe yazarlığına başladı ve 18 Temmuz 2008'den bugüne köşe yazıları yazıyor. Köşe yazısında genellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine yazıyor.



Diskografi

Albümler

Anadilim Aşk (28 Kasım 2001, Power Records)

İçinde Aşk Var (16 Aralık 2004, İmaj Müzik)

Başka 33/3 (19 Haziran 2006, Seyhan Müzik)

Uyanış (29 Mayıs 2009, Seyhan Müzik)

Arabesque (22 Nisan 2010, Seyhan Müzik)

Arabesque II (7 Temmuz 2011, Seyhan Müzik)

Her Şey Aşktan (8 Mayıs 2013, Seyhan Müzik)

Az Bi Mesafe (4 Haziran 2014, PDND Müzik)

Ey Aşkın Güzel Kızı (3 Şubat 2015, Seyhan Müzik)[19]

Güzelim (17 Haziran 2016, Avrupa Müzik)



Filmografi

2004 Neredesin Firuze kendisi konuk şarkıcı Film

2005 Sen Ne Dilersen Marika İlk uzun metraj sinema filmi

Işın Show Sunucu Müzikal Şov, 7 bölüm yayınlanmıştır TV Şovu

Haziran Gecesi kendisi 17. bölüm, konuk şarkıcı TV Dizisi

2007 Kadın Her Yaşta Güzeldir Ko-sunucu Vatan Şaşmaz ile TV Şovu

Şarkı Söylemek Lazım Yarışmacı Vatan Şaşmaz'ın vokal koçu, 4. oldular

Haydi Söyle Sunucu Müzikal yarışma

2009 Altın Kızlar Hemşire Binnaz 4. bölüm, konuk oyuncu TV Dizisi

2010 Gelecekten Bir Gün Filiz konuk oyuncu Film



Ödüller ve adaylıklar

1999 Altın Güvercin Şarkı Yarışması En İyi Yorumcu Kazandı

2000 Altın Güvercin Şarkı Yarışması En İyi Yorumcu Kazandı

2002 Kral TV Video ve Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Aday Gösterildi

2005 Kral TV Video ve Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Aday Gösterildi

2006 İstanbul Fm Altın Ödül Töreni En İyi Pop Kadın Kazandı

2010 İstanbul Fm Altın Ödül Töreni En İyi Konsept Albüm

"Arabesque" için Kazandı

2011 Kral Müzik Ödülleri En iyi proje

"Arabesque" için Aday gösterildi