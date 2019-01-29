Itır Esen kimdir kaç yaşında? (2019 Survivor sunucusu Itır Esen aslen nereli?)
Itır Esen kimdiri, yaşı ve memleketi bu yıl ekrana gelecek olan 2019 Survivor Türkiye Yunanistan yarışması ile birlikte gündeme geldi. Survivor'da sunuculuk yapacak olan Itır Esen'in biyografisi merak konusu oldu. Kendisiyle aynı ismi taşıyan eski Türk filmlerinin tanınan siması Itır Esen'in yeğeni ve seslendirme sanatçısını Hayri Esen'in torunu olan genç model, son günlerde çok konuşulan isimler arasında. Peki Itır Esen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Itır Esen, 2019 Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında sunuculuk yapacak. 2 Şubat 2019'da Survivor yarışması başlayacağı ve kadrolarında yer alan yarışmacıların isimleri açıklandı. Aynı zamanda Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında sunuculuk yapacak olan Itır Esen'in ismi geçmesiyle birlikte internet ve sosyal medyada "Itır Esen kimdir kaç yaşında nereli?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bizlerde Itır Esen'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik.
Yeşilçam filmlerinden tanınan bir oyuncunun yeğeni ve seslendirme sanatçısı büyükbabanın torunu olan Itır Esen, model olarak birçok defileye katılım göstermiştir. Bir dönem Miss Turkey yarışmasına da katılım gösteren Itır Esen birincilik elde etmiştir ancak 15 Temmuz Şehitlerine yönelik yaptığı paylaşım dolayısıyla tacı geri alınmıştır.
ITIR ESEN KİMDİR?
Birçok defilede yer alan Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.
İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.
Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı paylaşımların ardından geri alınmıştır.
HALASI TÜRKİYE'NİN YAKINDAN TANIDIĞI BİR SİMA
Hala Itır Esen, fotomodellik yaptığı dönemde Milliyet Gazetesi'nin ekinin kapağında bir fotoğrafı yayımlanmıştır. Aşk-ı Memnu'nun kastı için yeni yüzler aranırken kendisine 'Bihter' rolü teklif edilmiştir. Halit Refiğ, Itır Esen'i görür görmez kendisine 'Bihter'in üvey kızı 'Nihal' karakterini uygun görmüştür. 1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük dizi ile bir anda tanınmıştır.
Daha sonra Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerindeki sarışın, hüzünlü gözleriyle bakan mahzun duruşlu genç kız olarak Türk sinema severlerin kalplerinde yer etmiştir.
Seks filmleri furyasının başlaması üzerine sinemayı bırakmış ve ünlü sinemacı Yavuz Turgul'la evlenmiştir. Bu evlilikten iki de çocuğu olmuştur.
2001'de yine TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul ile Türk sinemasına geri dönmüştür. 2007 yılında Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı "Aşk Eski Bir Yalan" dizisinin senaristliğini üstlenmişti.
YER ALDIĞI PROJELER
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Aşk-ı Memnu (1975)
Bizim Aile (1975)
Gençlik Köprüsü (1975)
Aile Şerefi (1976)
Gülen Gözler (1977)
Benim Gibi Sevenler (1977)
Liseli Kızlar (1977)
Cennetin Çocukları (1977)
Rezil (1978)
Yeditepe İstanbul (2001)
Aliye (2004)
Çemberimde Gül Oya (2004)
Alanya Almanya (2005)
Yeniden Çalıkuşu (2005)
Arka Sokaklar (2006)
Ahh İstanbul (2006)
Sis ve Gece (2006)
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Sınav (2006)
Doktorlar (2006)
Pertev Bey'in Üç Kızı (2006)
Kuzey Rüzgarı (2007)
Milyonda Bir (2008)
Güneşi Gördüm (2009)
Adını Sen Koy (2009)
Deli Saraylı (2010)
Maskeli Balo (2010)
Mavi Kelebekler (2012)
Kurt Kanunu (2012)
Taş Mektep (2012)
Aşk Ağlatır (2013)
Fatih-Harbiye (2013)
Peri Masalı (2013)
Gamsız Hayat (2015)
Kördüğüm (2016)
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