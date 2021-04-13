13 Nisan 2021 Salı 07:59 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 07:59

Instagram'da 12.3 milyon takipçisi olan ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının kendisine soru sormasını istedi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

İngiliz model, bir takipçisinin, "Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" sözleriyle yanıtladı.

ASPENDOS'U ZİYARET ETMİŞTİ

Ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'in yönettiği 'Five Eyes' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

"TÜRKİYE İLHAM VERİCİ BİR ÜLKE"

Yönetmeni Guy Ritchie ise "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti.

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