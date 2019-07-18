Jean Claude Van Damme Bodrum'da
Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum ilçesine geldi.
- AA
Tatil için ilçeye geldiği öğrenilen Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı.
Bodrum'daki otelde tatil yapacağı belirtilen Damme, alandaki polis memuruyla fotoğraf çektirdi.
Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken ünlü aktör, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
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