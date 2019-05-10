“Kaan Tangöze kim, kaç yaşında? Kaan Tangöze Seçkin Piriler'i Aile Bakanlığı'na neden ihbar etti?” Kaan Tangöze ve ayrıldığı eşi Seçkin Piriler bu sefer de şiddet olayıyla gündeme geldi. Seçkin Piriler, çocukları Hakan ve Volkan’ın Kaan Tangöze’den şiddet gördüğünü iddia ederek Salım akşamı kendilerinden dayak yediğini iddia etmişti. Bunu üzerine açıklama yapan Kaan Tangöze’nin avukatı, “Tüm suçlamalar; asılsız, abesle iştigal ve iftiradır. Olay günü eski eşinin, çocuklarına yönelik şiddetine engel olmaya çalışırken aldığı darbeler, hastane ve savcılık raporları ile kanıtlanmıştır” açıklamasında bulundu. Seçkin Piriler ise kendisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla savundu, “Kadınsanız gördüğünüz şiddetin daha büyüğünü bunu ispatlamak için görüyorsunuz. Kadınsanız; anneliğinizden vuruluyorsunuz. Çocuklarınızdan ayırmakla tehdit ediliyorsunuz” dedi. Peki, Seçkin Piriler kim, kaç yaşında? İşte haberimizin ayrıntılar…

KAAN TANGÖZE SEÇKİN PİRİLER’İ AİLE BAKANLIĞI’NA ŞİKAYET ETTİ

Seçkin Piriler 2016’da boşandığı, çocukları Hakan ve Volkan’ın babası Kaan Tangöze’den salı akşamı dayak yediğini iddia etmişti.

Kaan Tangöze’nin avukatı dün şu açıklamayı yaptı:

“Tüm suçlamalar; asılsız, abesle iştigal ve iftiradır. Olay günü eski eşinin, çocuklarına yönelik şiddetine engel olmaya çalışırken aldığı darbeler, hastane ve savcılık raporları ile kanıtlanmıştır.Büyük oğlu da aynı akşam iki kez annesinden şiddet görmüştür ve Aile Bakanlığı'na ihbar edilmiştir.”

Avukat Özlem Bakırcı Arlı “Seçkin Hanım’ın 1 hafta önce Instagram’da paylaştığı Çeşme tatilindeki fotoğrafta bacakları morluk içinde.

Yani olay sırasında meydana gelmiş değil. Ayrıca evdeki, apartman önündeki kamera kayıtlarını da inceleyeceğiz” dedi.

SEÇKİN PİRİLER KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

“Kadınsanız gördüğünüz şiddetin daha büyüğünü bunu ispatlamak için görüyorsunuz. Kadınsanız; anneliğinizden vuruluyorsunuz. Çocuklarınızdan ayırmakla tehdit ediliyorsunuz.”

KAAN TANGÖZE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Türk müzisyen Kaan Tangöze 5 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümü'nü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi. Solaktır. Tam adı Rıza Kaan Tangöze'dir.

ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurmuştur. Duman kurulmadan önce Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan bir grupları vardı.Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.

20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir.

24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze' nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seçkin Piriler, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur.

1980 doğumludur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Bir Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Filmografi

Yıl Başlık Rolü Notlar

2005 Hababam Sınıfı Askerde Asker Nazlı

2005 Dağlar Dağımdır Pınar TV Filmi

2005 Hababam Sınıfı 3,5 Alara

2005 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Tekin'in Eşi

2007 Çılgın Dersane Berna

Diskografi

2003 - Kırmızı Pabuçlar