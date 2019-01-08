Kadın neden yok 8 Ocak Çarşamba FOX yayın akışı Kadın 46. yeni bölüm ne zaman?

Kadın 46. yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak Çarşamba Kadın neden yok FOX yayın akışı Kadın 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kadın dizisi bugün var mı neden yok? Sevilen yerli dizi Kadın’ı izlemek için ekranları başına geçen dizi severler, diziyi karşılarında göremeyince neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. “KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır. Kadın 45. son bölümde; Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

KADIN DİZİSİ NEDEN YOK?

Dizilerin tatile girmesi nedeniyle Kadın dizisi de bu hafta yayınlanmıyor. Kadın 46. yeni bölüm 22 Ocak akşamı izleyicilerle buluşacak.

DİZİLERE VERİLEN ARA NEDEN UZATILDI?

Diziler, her yıl başında futboldaki devre arası gibi 2 haftalık bir ara veriyordu. Ancak, bu yıl bir değişiklik oldu ve aranın, kanalların aldığı ortak bir kararla 3 haftaya uzatıldığı öğrenildi. İzleyiciler, Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Kadın, Yasak Elma gibi dizileri 3 hafta izleyemeyecek. Alınan bu kararla ilgili kimi iddialar dizi sektöründe dillendirilmeye başlandı.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

Suat, Pırıl'ın yanına gidiyor. Pırıl'ın üzgün olmasına dayanamıyor ve bu riski göze alıyor. Pırıl gözleri yaşlı şekilde babasına sarılıyor. Pırıl babasına Suat'ın onlarla olmadığını anlatıyor. Kavga etseler de ondan şüphelense de konu başka. Pırıl gözyaşları içinde Bahar'ın Sarp'ın telefonunda ‘Baharım' diye kayıtlı olduğunu söylüyor. Pırıl bu gerçekle baş edemiyor. Pırıl, Suat'tan ses kayıtlarını istiyor. O konuşmalarda da Sarp'ın ‘Baharım mı' dediğini merak ediyor. Ses kayıtlarında Bahar'a Suat'ın aşkım dediğini ve Bahar'ın da onu terslediğini duyuyor. Sarp her şeyi açıklayacağını söylüyor. Pırıl adeta yıkılıyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…