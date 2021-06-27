Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den yeni paylaşım

27 Haziran 2021 Pazar 12:54 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 12:54

Sezon başında başladığı Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran ve kansere yakalanmasının ardından diziye veda etmek zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder, Bozcaada'da eşi Kenan Ece ile moral depoluyor.

Oyuncu Canan Ergüder'in kemoterapi deneniyle saçlarının döküldüğü görülürken, peruklu fotoğrafı ile çekildiği fotoğrafına beğeni ve destek yağdı.

SON PAYLAŞIMLARI BEĞENİ TOPLADI

Tatiline devam eden Canan Ergüder'in son hali, hayranlarını sevindirdi. Eşi Kenan Ece ile gittiği mekanda fotoğrafı çekilen Canan Ergüder'in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ergüder'in son fotoğrafında sağlıklı görülmesi de tedaviyle ilgili her şeyin yolunda gittiği şeklinde yorumlandı.