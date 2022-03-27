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Kara Tahta Irmak (Miray Daner) kimdir, kaç yaşında? Miray Daner hangi dizilerde oynadı?

TRT1'in yeni dizisi Kara Tahta, ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Ardıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt yer alıyor. Kara Tahta dizisinde Irmak karakterini canlandıran Miray Daner'in daha önce rol aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki Kara Tahta Irmak (Miray Daner) kimdir, kaç yaşında? Miray Daner hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

27 Mart 2022 Pazar 12:11 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 12:11
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Miray Daner, Kara Tahta dizisinde Irmak karakterine hayat verecek. Dizinin ön izlemesini izleyenler, "Kara Tahta Irmak kimdir? Miray Daner kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" sorularına cevap arıyor. Dizide Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan ve memleketini terk eden Atlas'ın yıllar sonra matematik öğretmeni olarak kendi okuluna atanmasını konu alıyor. İşte Miray Daner'in hayatı ve rol aldığı yapımlar...

KARA TAHTA IRMAK KİMDİR?

Yıllar boyunca gözlerinin kıyısında sadece Atlas'ı saklayan Irmak'ın, Atlas'ın dönüşüyle hayatı değişir.

MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Miray Daner, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Miray Daner'in tam adı, Miray Naz Daner'dir.

Miray Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı. Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Oyuncu Miray Daner ayrıca "Dersimiz Atatürk" filminde de Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırmıştır.

Miray Daner, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'nin kuzenidir.

MIRAY DANER'IN OYNADIĞI DIZILER

Papatyam

Zil Çalınca

Medcezir

Vatanım Sensin

Bir Litre Gözyaşı

Saygı

MIRAY DANER'IN OYNADIĞI FILMLER

Dersimiz Atatatürk

Çınar Ağacı

Arkadaşım Max

Göklerdeki Kahraman

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