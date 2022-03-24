Kara Tahta dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bir öğretmenin hikayesi anlatılacak. TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kara Tahta dizisinin senaryosunu da Erkan Birgören kaleme alıyor. Peki Kara Tahta dizisinin konusu nedir? Kara Tahta dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

'Kara Tahta' dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı 'Kara Tahta'nın başlangıç tarihi belli oldu. Kara Tahta dizisinde bir öğretmenin hikayesi anlatılacak.

KARA TAHTA | İLK BÖLÜM TANITIMI

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı, TRT1'in yeni dizisi 'Kara Tahta'nın yayın tarihi belli oldu. Dizi ilk bölümüyle 30 Mart Çarşamba 20.00'de TRT1'de başlıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide yarım kalmış bir hikaye anlatılacak. . 'Kara Tahta'da; Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek.

KARA TAHTA KONUSU

Dizide yarım kalmış bir hikaye anlatılacak. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek.

Kara Tahta'nın tanıtımında, 'Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?" sözleri dikkat çekiyor.

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin