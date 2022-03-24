Mahkum dizisi 15. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. FOX Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Mahkum, 'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum'un 15. bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Fırat ve Barış'ı tuzağa düşüren Sinyor'un korkunç planı ne? Mahkum 15. bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Mahkum 15. Bölüm full izle!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 15. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin son bölümünde Sinyor'un Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmişti.

Dizinin yeni bölümünde Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur.

Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Her yerde Fırat'ı arayan Cemre'nin başına ne gelecek?

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

Sinyor'un "Bazen insanlar hırsları yüzünden korkularını unutuyor" sözü dikkat çekti.

Sinyor, Fırat ve Barış'a "Birbirinize olan nefretiniz yüzünden aranızda inanılmaz bir enerji var, ben de bu enerjiden yararlanmak istiyorum" der.

Sinyor, Barış ve Fırat'tan ne isteyecek?