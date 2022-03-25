24 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da G.O.R.A, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Portekiz-Türkiye" maçı izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 24 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 24 Mart reyting sıralaması

24 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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