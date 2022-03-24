Camdaki Kız 36. bölümüyle izleyenlere hüzünlü anlar yaşatacak. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 36. son bölümde Adil bey ölüyor. Nalan, babasının acısıyla yanarken Hayri'den destek görüyor. Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Camdaki Kız 36. son bölüm full izle YouTube!

Camdaki Kız 24 Mart 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya... Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 36. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın son bölümünde Adil bey, Nalan'a gerçekleri anlatmaya çalışırken kalp krizi geçirip yere yığılmıştı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Adil bey ölüyor. Adil'in ölümü Nalan ve Hayri'yi daha da yakınlaştırıyor.

"YALNIZ DEĞILSINİZ, BEN VARIM!"

Nalan, babasının acısıyla yanarken en büyük desteği Hayri'den görüyor.

Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Hayri, bu zor günde de Nalan'ın en büyük destekçisi olur.

Babasının ölümüyle yıkılan Nalan, "Baba beni burada bir başıma bıraktın gittin" diyerek feryad ederken Hayri, "Yalnız değilsiniz, ben varım!" diyor.

BABASINI KAYBEDEN NALAN'A TESELLİYİ HAYRİ VERİYOR!

Babasının ölümüyle yıkılan Nalan oldukça kötüdür. Hayatta kendisini gerçekten seven bir kişi bile olmadığını düşünür. Ancak Hayri, Nalan'ın hep yanında olacağına dair söz verir. Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak?

Adil'in anlatmak istediği fakat hayatını kaybedince Nalan'a söylemediği gerçek, Nalan'ı derinden yaralar.

Feride'den hesap soran Nalan, annesinden beklemediği bir tokat yer.

Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

Adil'in ani ölümü, Cavit'in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz.

Cana, Feride'ye karşı kozunu kullanmak için Adil beyin taziyesine gelir.

Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır.

Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera'ya ısınmaya başlar.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...