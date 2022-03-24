Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 24. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar'ın 24. bölümünde; Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar son bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 24. BÖLÜM CANLI İZLE!

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. İşte Barbaroslar 24. bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti.

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon'a giren Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. Gabriel ölecek midir?

Hızır, Baba Oruç ve Antuan'ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir?

Oruç'un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud'dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası'nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa'yı kim, nasıl durduracaktır?

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e nasıl zarar verecektir?

Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti. Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek midir?

Mesih Paşa'nın tuzağına düşerek posta geçen İlyas, sadakatsizlikle suçlanarak Hızır'dan büyük bir tokat yemişti.

Hızır ile yolları tamamen ayrılan ve postu bırakmaya kalkarsa sürgün ya da idam edileceğini bilen İlyas'a şimdi ne olacaktır?

Esma ile yaşadıkları tartışma sonunda araları açılan Meryem ve Isabel bu süreçte nasıl gerginlikler yaşayacaktır?

Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak ve Mesih Paşa'ya ne yapacaktır?