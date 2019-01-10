Kenan Işık öldü mü, son dakika haberler Kenan Işık en son sağlık durumu nasıl
Kenan Işık son durum nedir? Geçtiğimiz gün yaşanan spekülasyonlarla gündeme gelen Kenan Işık durumu nasıl sorusuna ünlü sanatçının hayranları yanıt arıyor. 4 yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Kenan Işık'ın sağlık durumu gündemdeki gelişmelerin akabinde yeniden merak edilmeye başlandı. Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.
ATV ekranlarında yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışması programının sunuculuğunu üstlenen Kenan Işık'ın sağlık durumu gündemde meydana gelen gelişmeler sonrasında tekrardan merak edilerek sorgulanmaya başladı. Bundan 4 yıl öncesinde spor salonunun saunasından çıktığı esnada talihsiz bir kaza geçirerek kafasını çarpmış ve ayağını kırmıştı. Yaşadığı bu büyük kaza sonrasında bitkisel hayata girerek uzun bir zamandır yaşam mücadelesini sürdüren Kenan Işık’la ilgili son gelişmeler.. Kenan Işık'ın Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak, videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Kenan Işık'ın sol tarafı felçli ve bir kişinin yardımıyla hareket ettiği iddiasını öne sürmüştü. Görgü Tanıkları tarafından, Kenan Işık'ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman aile için konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirtilmişti. Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.
KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU
Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu
EŞİ BERİL IŞIK BAKIYOR
Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şuan evden devam ediyor. Kenan Işık'a evde karısı Beril Işık bakıyor, tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.
Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanığı şu bilgileri verdi:
-“Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü”.
Uzun zaman önce kritik şekilde hastahaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kenan Işık ile ilgili son gelişmeler neler? 4 yıl önce spor yaparken ayağı kayan ve başını yere vuran ünlü isim Kenan Işık o günden beri yaşam savaşı veriyor.
Kenal Işık'ın 56 yıllık sırrı!
Kim 500 Milyar İster yarışması ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Kenan Işık, eski resimlerine asla bakmadığını söylüyor...
Kenan Işık Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken, tiyatrocu Muazzez Kurdoğlu'nun okulu ziyaretinde.Kenan Işık'la, atv’de yayınlanan "Sıcak Saatler" dizisinde bir araya geldiğimizde, star olma kaygısı taşımayan, gerçek bir sanatçı ve usta bir aktörle karşılıklı oynamanın ve çalıştığı ortamda herkese yardımcı olma isteği ile dolu, sıcak, samimi ve insancıl biriyle tanışmanın keyfini yaşadım.
Dizide oynadığım günlerde, sokakta karşılaştığım tanıdık, tanımadık hemcinslerim onu çok beğendiklerini söyleyerek, oynadığım "sevgili" rolünden dolayı, bana yarı şaka yarı ciddi sitemde bulunmuştu. Dizinin setinde, kendisi yüzünden sokakta karşılaştığım sitemleri ona anlattığım zaman, hemen utanır ve şaka yaptığımı düşündüğünü söyleyerek konuyu kapatmaya çalışırdı.
Söyleşi için bir araya geldiğimizde, kadınlardan büyük bir hayran kitlesi olduğunun artık farkına vardığını, yine mahcup bir tavırla, nihayet kabullendi. Ve sandıkta saklanan yılların, eski fotoğrafların yaşamında nasıl bir yeri olduğunu anlatmaya başladı:
- Eski fotoğraflarla, geçmiş yaşamımla alakam yok benim. Asla açıp bakmam eski resimlere; benim için dün diye bir şey yok. Dün silinmiş, yaşanmış ve bitmiştir. Basında çıkmış röportajlarım, resimlerim de yoktur bende. Kesip saklamam.
- 'Dün benim için kapanmış bir sayfadır' diyorsun. Dünü nasıl bu kadar kesin unutabiliyorsun? Zor bir şey değil mi bu?
- Geriye dönüp de söylediklerime baktığımda, sahneye koyduğum veya yazdığım bir
oyunsa baktığım, bunlar hakkında hep tereddütlerim var. Mesela bugün, yazdığım
oyunları bastırmıyorum. Üzerinde değişiklik yapılamayacak çünkü. Pişmanlık
duymak, ileride "Keşke böyle yapmasaydım" cümlesiyle karşılaşmak istemiyorum.
Yaşanan yaşansın ve bitsin istiyorum.
- Peki şimdi seçtiğimiz bu eski fotoğraflara bakmak nasıl duygular verdi sana?
Fotoğraflardaki anlar gözümün önünden geldi geçti. Ama hiç de hoş bir tat veya tatsız bir duygu bırakmadı bende. Tamamen nötr bir duygu içindeyim eskiye karşı. Ne mutsuzluk ne de mutluluk verdi anlayacağın. Yani fotoğraflara bakarken anımsayıp da "Ne hoş akşamdı" veya "Ne güzel bir dönemdi" dediğim hiçbir şey yok. Hafızam da bu yüzden iyi değildir zaten. Bende hiçbir şey kalmıyor. Yaşandığı an bitiyor. Geçmişe ait iz yok.
- Fotoğraf önemli değil o zaman senin için?
- Eğer mekan, zemin iyi oturmuşsa, sanat değeri taşıyacak bir fotoğrafsa severim
fotoğrafı. Bir an, bir bakış, yanımdakine olan yakınlık ya da uzaklık, insanların arasındaki münasebet o fotoğrafta vardır. Bu anlamda irdelenirse, fotoğraftan çok hoş şeyler, hikayeler çıkabilir. Donmuş bir andır o. İnkarı da mümkün değildir. Ama fotoğraflardan çok hoşlanmıyorum. Fotoğraf çektirirken tedirgin olurum. Kamera karşısında son derece rahat olmama karşın fotoğraf makinesi gördüğümde gerilirim, yüzüm allak bullak olur. Boş bakarım; ancak çaktırmadan çekilen fotoğraflarım iyi netice verir bana göre.
Geçmişten bu kadar etkilenmemenin, geçmişi silmenin nedeni ne olabilir sence?
- Bende hep geleceği, yarını, bir sonrayı organize etmek gibi bir istek ve duygu
vardır. Belki de tiyatro sanatçısı olduğum için. Sanatçının şu günkü halden memnun olmayıp, dünyaya sanat yolu ile katkıda bulunarak gelecekte daha iyi bir dünya yaratmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ustalarımızdan bize yüklü bir şey bu; "Bugünü boşver. Yarın ne olacak; sen onu düşün." Bu duygu ile hep geleceğin dünyasını, yarını düşünüyorum ben.
- Ama yarını organize etmek çabasıyla bugünü ve anı kaçırmıyor musun?
- Çok doğru söylüyorsun, anı kaçırıyor olabilirim. Yani benim hep böyle mutsuz oluşum, duruşum, düşünceli oluşum bu yüzden olabilir. Mesela bir yere gittiğimde hiç eğlenemem. Hep yarın veyapacaklarım vardır aklımda. Haklısın ben bu anı yaşayamıyorum...
- Yarışmada mimiklerin çok önemi var. Tecrübelisin ama, insanlık hali yine de; tedirgin olmuyor musun "Kim Beş Yüz Milyar lster?"de, yarışmacı ile göz göze
geldiğin an?
İnsan çok değerli benim için. O yarışma, orada bulunmak, orada bulunanlar çok değerli. Evet tedirgin oluyorum bütün tecrübeme rağmen. Yarışmacı, ifademden yanlış bir anlam çıkartırsa diye korkuyorum. Böyle bir tedirginliğim var. Bir cevap anında, ifademe göre yanlış anlamayla düşünmesi ve cevaplaması gibi bir tedirginlik bu.
- Peki yarışmanın başında bu başarıya ulaşacağını bekliyor muydun?
- Hayır beklemiyordum ve bu yüzden başta kabul etmemiştim. Sonra Fatih Aksoy'un doğru ve iyi yaklaşımlarına güvendiğimde kabul ettim, İyi ki kabul etmişim.
(Kenan Işık'ın 1963 yılında bir derginin artist yarışmasına gönderdiği fotoğraf , 17 yaşında)
(Röportaj: Mine Baysan - Hürriyet - 15 Nisan 2000) / Türk Nostalji
KENAN IŞIK KİMDİR
Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.
Kenan Işık, onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.
Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık'ın tedavisi 4 yıldır evinde devam etmektedir.
Kenan Işık'ın rol aldığı filmler ve diziler
Aşkın Dağlarda Gezer
1990-Hanımın Çiftliği
1991-Sızı
1993-Süper Baba
1997-Sıcak Saatler
2002-Yeşil Işık
2001- 2002 Dadı
2000- 2004 Kim Beş Yüz Milyar İster?
2004 – Sayın Bakanım
2005-2007Kim Beş Yüz Bin İster?
2007- Fikrimin İnce Gülü
2008 – Kim Bir Milyon İster?
2009 – Dünya Bir Oyun Sahnesi
2010- 2011 Kelimenin Gücü
2011 – 2014 Kim Milyoner Olmak İster?
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