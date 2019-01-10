Kenan Işık öldü mü, son dakika haberler Kenan Işık en son sağlık durumu nasıl

ATV ekranlarında yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışması programının sunuculuğunu üstlenen Kenan Işık'ın sağlık durumu gündemde meydana gelen gelişmeler sonrasında tekrardan merak edilerek sorgulanmaya başladı. Bundan 4 yıl öncesinde spor salonunun saunasından çıktığı esnada talihsiz bir kaza geçirerek kafasını çarpmış ve ayağını kırmıştı. Yaşadığı bu büyük kaza sonrasında bitkisel hayata girerek uzun bir zamandır yaşam mücadelesini sürdüren Kenan Işık’la ilgili son gelişmeler.. Kenan Işık'ın Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak, videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Kenan Işık'ın sol tarafı felçli ve bir kişinin yardımıyla hareket ettiği iddiasını öne sürmüştü. Görgü Tanıkları tarafından, Kenan Işık'ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman aile için konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirtilmişti. Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU

Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu

EŞİ BERİL IŞIK BAKIYOR

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şuan evden devam ediyor. Kenan Işık'a evde karısı Beril Işık bakıyor, tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanığı şu bilgileri verdi:

-“Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü”.

Uzun zaman önce kritik şekilde hastahaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kenan Işık ile ilgili son gelişmeler neler? 4 yıl önce spor yaparken ayağı kayan ve başını yere vuran ünlü isim Kenan Işık o günden beri yaşam savaşı veriyor.

Kenal Işık'ın 56 yıllık sırrı!

Kim 500 Milyar İster yarışması ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Kenan Işık, eski resimlerine asla bakmadığını söylüyor...

Kenan Işık Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken, tiyatrocu Muazzez Kurdoğlu'nun okulu ziyaretinde.Kenan Işık'la, atv’de yayınlanan "Sıcak Saatler" dizisinde bir araya geldiğimizde, star olma kaygısı taşımayan, gerçek bir sanatçı ve usta bir aktörle karşılıklı oynamanın ve çalıştığı ortamda herkese yardımcı olma isteği ile dolu, sıcak, samimi ve insancıl biriyle tanışmanın keyfini yaşadım.

Dizide oynadığım günlerde, sokakta karşılaştığım tanıdık, tanımadık hemcinslerim onu çok beğendiklerini söyleyerek, oynadığım "sevgili" rolünden dolayı, bana yarı şaka yarı ciddi sitemde bulunmuştu. Dizinin setinde, kendisi yüzünden sokakta karşılaştığım sitemleri ona anlattığım zaman, hemen utanır ve şaka yaptığımı düşündüğünü söyleyerek konuyu kapatmaya çalışırdı.

Söyleşi için bir araya geldiğimizde, kadınlardan büyük bir hayran kitlesi olduğunun artık farkına vardığını, yine mahcup bir tavırla, nihayet kabullendi. Ve sandıkta saklanan yılların, eski fotoğrafların yaşamında nasıl bir yeri olduğunu anlatmaya başladı:

- Eski fotoğraflarla, geçmiş yaşamımla alakam yok benim. Asla açıp bakmam eski resimlere; benim için dün diye bir şey yok. Dün silinmiş, yaşanmış ve bitmiştir. Basında çıkmış röportajlarım, resimlerim de yoktur bende. Kesip saklamam.

- 'Dün benim için kapanmış bir sayfadır' diyorsun. Dünü nasıl bu kadar kesin unutabiliyorsun? Zor bir şey değil mi bu?

- Geriye dönüp de söylediklerime baktığımda, sahneye koyduğum veya yazdığım bir

oyunsa baktığım, bunlar hakkında hep tereddütlerim var. Mesela bugün, yazdığım

oyunları bastırmıyorum. Üzerinde değişiklik yapılamayacak çünkü. Pişmanlık

duymak, ileride "Keşke böyle yapmasaydım" cümlesiyle karşılaşmak istemiyorum.

Yaşanan yaşansın ve bitsin istiyorum.

- Peki şimdi seçtiğimiz bu eski fotoğraflara bakmak nasıl duygular verdi sana?

Fotoğraflardaki anlar gözümün önünden geldi geçti. Ama hiç de hoş bir tat veya tatsız bir duygu bırakmadı bende. Tamamen nötr bir duygu içindeyim eskiye karşı. Ne mutsuzluk ne de mutluluk verdi anlayacağın. Yani fotoğraflara bakarken anımsayıp da "Ne hoş akşamdı" veya "Ne güzel bir dönemdi" dediğim hiçbir şey yok. Hafızam da bu yüzden iyi değildir zaten. Bende hiçbir şey kalmıyor. Yaşandığı an bitiyor. Geçmişe ait iz yok.

- Fotoğraf önemli değil o zaman senin için?

- Eğer mekan, zemin iyi oturmuşsa, sanat değeri taşıyacak bir fotoğrafsa severim

fotoğrafı. Bir an, bir bakış, yanımdakine olan yakınlık ya da uzaklık, insanların arasındaki münasebet o fotoğrafta vardır. Bu anlamda irdelenirse, fotoğraftan çok hoş şeyler, hikayeler çıkabilir. Donmuş bir andır o. İnkarı da mümkün değildir. Ama fotoğraflardan çok hoşlanmıyorum. Fotoğraf çektirirken tedirgin olurum. Kamera karşısında son derece rahat olmama karşın fotoğraf makinesi gördüğümde gerilirim, yüzüm allak bullak olur. Boş bakarım; ancak çaktırmadan çekilen fotoğraflarım iyi netice verir bana göre.

Geçmişten bu kadar etkilenmemenin, geçmişi silmenin nedeni ne olabilir sence?

- Bende hep geleceği, yarını, bir sonrayı organize etmek gibi bir istek ve duygu

vardır. Belki de tiyatro sanatçısı olduğum için. Sanatçının şu günkü halden memnun olmayıp, dünyaya sanat yolu ile katkıda bulunarak gelecekte daha iyi bir dünya yaratmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ustalarımızdan bize yüklü bir şey bu; "Bugünü boşver. Yarın ne olacak; sen onu düşün." Bu duygu ile hep geleceğin dünyasını, yarını düşünüyorum ben.

- Ama yarını organize etmek çabasıyla bugünü ve anı kaçırmıyor musun?

- Çok doğru söylüyorsun, anı kaçırıyor olabilirim. Yani benim hep böyle mutsuz oluşum, duruşum, düşünceli oluşum bu yüzden olabilir. Mesela bir yere gittiğimde hiç eğlenemem. Hep yarın veyapacaklarım vardır aklımda. Haklısın ben bu anı yaşayamıyorum...

- Yarışmada mimiklerin çok önemi var. Tecrübelisin ama, insanlık hali yine de; tedirgin olmuyor musun "Kim Beş Yüz Milyar lster?"de, yarışmacı ile göz göze

geldiğin an?

İnsan çok değerli benim için. O yarışma, orada bulunmak, orada bulunanlar çok değerli. Evet tedirgin oluyorum bütün tecrübeme rağmen. Yarışmacı, ifademden yanlış bir anlam çıkartırsa diye korkuyorum. Böyle bir tedirginliğim var. Bir cevap anında, ifademe göre yanlış anlamayla düşünmesi ve cevaplaması gibi bir tedirginlik bu.

- Peki yarışmanın başında bu başarıya ulaşacağını bekliyor muydun?

- Hayır beklemiyordum ve bu yüzden başta kabul etmemiştim. Sonra Fatih Aksoy'un doğru ve iyi yaklaşımlarına güvendiğimde kabul ettim, İyi ki kabul etmişim.

(Kenan Işık'ın 1963 yılında bir derginin artist yarışmasına gönderdiği fotoğraf , 17 yaşında)

(Röportaj: Mine Baysan - Hürriyet - 15 Nisan 2000) / Türk Nostalji