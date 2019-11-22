17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7019
  • 6,3109
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ‘Kuruluş Osman’ izleyicisiyle buluştu. Dizi ilk bölümü ile reyting rekoru kırdı, sosyal medyada ise en çok konuşulan yapım oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümü Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Dizi ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olurken, Total grubunda 15.74, AB’de 13.48 ve ABC’de 16.47 reyting aldı. Twitter’da dünya trend listesinde dördüncü sırada yer alan yapım, Türkiye’de ise gece boyunca birinci sırada yer aldı. ‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümü sosyal medyada birçok dilde ve coğrafyada övgüye boğuldu. Dizinin ilk bölümünde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı’nın oğlu Aybars’ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

DEV OYUNCU KADROSU 

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olacak ‘Kuruluş Osman’da Burak Özçivit’in yanı sıra Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin) ve Uğur Arslan (Nizamettin) rol alıyor. ‘Kuruluş Osman’ ikinci bölümüyle 27 Kasım Çarşamba saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

Defacto

Defacto

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir peş peşe sallandı

Engelli genci streç filmle saran sanıklardan 'insanlıktan nasibini almamış' savunma!

Engelli genci streç filmle saran sanıklardan 'insanlıktan nasibini almamış' savunma!

Otobüs ve tren seferleri durduruldu! Etkisiz hale getirildi

Otobüs ve tren seferleri durduruldu! Etkisiz hale getirildi

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı
 

POPÜLER HABERLER

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

50 metrelik uçurumdan atladı! O anlar, kamerada

50 metrelik uçurumdan atladı! O anlar, kamerada

ABD'nin yeni nesil silahları ve askeri araçları

ABD'nin yeni nesil silahları ve askeri araçları

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA