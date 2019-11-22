‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümü Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Dizi ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olurken, Total grubunda 15.74, AB’de 13.48 ve ABC’de 16.47 reyting aldı. Twitter’da dünya trend listesinde dördüncü sırada yer alan yapım, Türkiye’de ise gece boyunca birinci sırada yer aldı. ‘Kuruluş Osman’ın ilk bölümü sosyal medyada birçok dilde ve coğrafyada övgüye boğuldu. Dizinin ilk bölümünde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı’nın oğlu Aybars’ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

DEV OYUNCU KADROSU

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olacak ‘Kuruluş Osman’da Burak Özçivit’in yanı sıra Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin) ve Uğur Arslan (Nizamettin) rol alıyor. ‘Kuruluş Osman’ ikinci bölümüyle 27 Kasım Çarşamba saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.