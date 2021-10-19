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  • Leyla ile Mecnun'da sevenlerini şaşırtan detay! Yıllardır konuşmadıkları ortaya çıktı
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Leyla ile Mecnun'da sevenlerini şaşırtan detay! Yıllardır konuşmadıkları ortaya çıktı

Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara gelen Leyla ile Mecnun'da sevenlerini şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un yıllardır konuşmadığı öğrenildi. Leyla ile Mecnun'un, Taylan ve Bozkurt'un aynı sahnede yer almaması koşuluyla yeniden başladığı ifade edildi.

TV100 19 Ekim 2021 Salı 13:24 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 13:24
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2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan Leyla İle Mecnun dizisi 10 yıl sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için yeniden çekilmiş, fenomen dizinin yeni bölümleri büyük ilgi görünce de geçen günlerde 2. sezon çekimleri başlamıştı. Ancak tüm eski kadronun yeniden bir araya geldiği dizide bir ayrıntı seyircinin gözünden kaçmadı.

GERİLİM, 9 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Üstelik bu küslük yaklaşık 9 yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.

TV100 'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu öne sürülen Ahmet Mümtaz Taylan'la yardımcı yönetmenin kavgasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

Cengiz Bozkurt yaşanan tüm bu olayların ardından Taylan'ın olduğu setlerde çalışmayacağını duyurdu.

Dizinin yeniden çekilmesi gündeme gelince Cengiz Bozkurt'un başlarda ikna olmadığı ama daha sonra yakın arkadaşları Ali Atay, Serkan Keskin ile Onur Ünlü'yü kıramadığı ve sette Ahmet Mümtaz Taylan'la bir araya gelinmemesi şartıyla dizide rol almayı kabul ettiği ortaya çıktı.

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