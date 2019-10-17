Miles, harekatın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade ederek “Ben operasyon için, ‘lütfen durmayın yürüyün’ diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli. Sadece ben kendim için değil tüm dünyadaki insanlar buna katkıda bulunmalılar” dedi. Avrupa ve ABD’de yanlış bilgiler veren basını takip etmek yerine bölgeyi yerinde görmeye geldiğini aktaran Miles “Ben bir Amerikalı olarak onların yaptığı yayınlara inanmaktansa buraya geldim, gerçeği söylüyorum. Gücü olan herkes buraya gelmeli, operasyona destek vermeli, buralara huzur gelmeli” diye konuştu.