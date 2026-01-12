Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 13 Ocak Salı akşamı altmış beşinci bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; sarayda görev dağılımları yeniden şekilleniyor.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nın yeni bölümde neler olacak?

Payitahtta yaşanan bir mali düzensizlik, Harem-i Hümayun'da uzun süredir korunan dengeleri sarsar. Gülşah Hatun'un aldığı inisiyatif, niyet ile yöntem arasındaki farkı gündeme getirirken Sultan Mehmed için mesele şahsi değil, devlet nizamıdır. Bu durum, saray içindeki görev dağılımlarını ve güven ilişkilerini yeniden şekillendirir.

Bosna Kralı Stefan'ın üvey kızı Prenses Rose (Çiçek Hatun), Bogomil halkının yaşadıklarını anlatmak üzere payitahta gelir. Rose'un sözleri, Bosna'daki güç mücadelesinin perde arkasını işaret ederken Sultan Mehmed'i hem vicdani hem de siyasi bir kararın eşiğine getirir. Mehmed, bu çağrıya nasıl karşılık verecek? Stefan'ın Bogomiller üzerinden kurduğu plan bozulacak mı?

Yeni ocak ağası Hüseyin Ağa'nın sert ve baskıcı yönetimi, yeniçeri ocağında ciddi bir huzursuzluğa yol açar. Falaka ve zorbalıkla sağlanmak istenen disiplin karşısında yeniçeriler bu durumu sineye mi çekecek, yoksa memnuniyetsizliklerini açıkça dile mi getirecekler? Ocakta homurdanmalar artarken, düzenin ne kadar sürdürülebileceği tartışma konusu hâline gelir. Eski askerlerini korumak isteyen Kurtçu Doğan'ın müdahalesi, Sadrazam Mahmud Paşa'nın da dâhil olduğu daha büyük ve tehlikeli bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Bu gerilim kontrol altına alınabilecek mi? Ocakta güç dengesi kimden yana olacak?

Öte yanda Sultan Mehmed, Vlad'ın sadakatini sınarken, Vlad ile Stefan arasındaki hassas denge tehlikeli bir noktaya sürüklenir. Radu'nun tutumu ise tüm hesapları altüst edebilecek bir mesele hâline gelir. Bu oyun kimin lehine sonuçlanacak?