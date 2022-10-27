Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Darmaduman Kerem (Mert Yazıcıoğlu) boyu kaç cm?

Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisiyle ekranlara geri döndü. Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizide Kerem rolüne hayat veriyor. Genç oyuncu, son dönemlerin en popüler ve yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alıyor. Aşk 101 dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Yazıcıoğlu'nun boyu ve yaşı gibi bilgiler izleyicinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç cm?

DARMADUMAN KEREM KİMDİR?

Kerem, duygularını saklamaya meyilli ama zaten kolay kolay da duygulanmayan bir gençtir. Aralarındaki bütün çekişmelere rağmen ikizi Ece, Kerem'in bu hayatta en sevdiği, en güvendiği ve canı pahasına koruyacağı tek insandır. Anlamsız bir dünyada adalet ve eşitlik arayışına girmeyi boş bir çaba olarak görmektedir. Son derece zeki, empati kurma becerisine sahip olmasına rağmen hiçbir zaman büyük başarılar peşinde koşmaz. İstanbul'da başlayan yeni hayatı ile aşk başta olmak üzere kaçtığı bütün duygularla tanışacak ve umursamaz tavrını kenara bırakıp hayatını değerli kılmak için mücadele etmeye başlayacaktır.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu, 10 Mayıs 1993 yılında dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi İstanbul'da bitiren Mert Yazıcıoğlu, Lisans eğitimini Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Yazıcıoğlu, Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Daha sonra Dedemin İnsanları filmiyle ilk kez oyunculuk deneyimini yaşadı.

Mert Yazıcıoplu, asıl çıkışını 2013 yılında FOX TV'de ekrana gelen Karagül adlı dizide "Baran" karakteriyle yaşamıştır.

Boğa burcu olan Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyunda ve 69 kilo ağılığındadır. Aynı zamanda yakışıklı oyuncu uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yapmıştır.

MERT YAZICIOĞLU'NUN OYNADIĞI DIZILER

2011 – Dedemin İnsanları (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)

2012 – Kayıp Şehir (Furkan) (TV Dizisi)

2013 – 2015 – Karagül (Baran) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ferit) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Korkut) (TV Dizisi)

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Mahir) (TV Dizisi)

2020 - Aşk 101 (Sinan) (Netflix Dizisi)

2020 - Bir Annenin Günahı (Yusuf) (TV Dizisi)