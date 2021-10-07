7 Ekim 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:46

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bebeğini kaybettiğini duyurdu. İlk çocuğunun doğumunda da zor zamanlar geçiren Merve Terim Çetin, hamileliğinin sona erdiğini açıkladı. Peki Merve Terim kimdir? Bebeğini kaybeden Merve Terim Çetin kaç aylık hamileydi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı. İkinci kez hamile olduğunu duyurduğunda bazı risklerin olduğunu belirten Merve Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi" dedi.

Merve Terim, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim' diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı" ifadesini kullandı.

MERVE TERİM KİMDİR?

Merve Terim Çetin, 1984 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk, orta ve lise ögrenimini Istanbul'da tamamladiktan sonra 2006 yilinda Duke Üniversitesi'nden Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini bitirerek mezun oldu.

2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi bölümününde yüksek lisansini tamamladı. Bir çocuk psikiyatristinin yaninda staj yapmanın yanı sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanliğı yapmaya devam etti.

2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yil boyunca Acıbadem Hastanesi'nde görev yaptı. Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Hamile kaldığında bu görevinden ayrıldı.

Fatih Terim'in 2 kızından biri olan Merve Çetin Terim, Ahmet Baran Çetin ile evli ve çiftin Yaman adında bir erkek çocukları var.

MERVE TERİM ÇETİN KAÇ AYLIK HAMİLEYDİ?

Merve Terim Çetin, Ekim ayının başında yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıklamıştı. Tahmini olarak 2 aylık hamile olan Çetin, Müjdeli haberi eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak duyurmuştu.

Merve Terim Çetin, "Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım..." açıklamasında bulunmuştu.

İLK BEBEĞİNİ 6,5 AYLIKKEN DOĞURMUŞTU

Merve Terim Çetin, ilk hamileliğini yaşadığı dönemde kardeşi Buse Terim'in düğün günü hastaneye kaldırılmıştı. Erken doğum riski nedeniyle hastaneye götürülen Terim, sezaryen doğum ile 6,5 aylıkken doğum yapmıştı.

Merve Terim Çetin'in bebeği Yaman, yaklaşık 950 gram olarak dünyaya gelmişti. Ünlü isim, bir süre yoğun bakımda tedavi gören bebeği ile ayrı kalmıştı.

O sürecin herkesin başına gelebileceğini ve hayatta böyle zorlukların da olabileceğini anlatan Merve Çetin "Umudumuzu kaybetmedik" açıklamasında bulunmuştu.

Merve Terim'in çocuğu hasta mı?