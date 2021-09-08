8 Eylül 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 16:56

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, ikinci bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Merve Terim Çetin, oğlu Yaman'ın hastalığı nedeniyle bu hamilelik sürecindeki risklerinin farkında olduğunu dile getirdi. Bu açıklama sonrası İlk çocuğunda yaşadığı sorunlardan dolayı internet ortamında "Merve Terim'in çocuğu hasta mı? Merve Terim Çetin'in oğlu Yaman'ın hastalığı nedir?" gibi sorular gündeme geldi. İşte konu hakkında merak edilenler...

İlk hamileliğinde sorunlar yaşayan 34 yaşındaki Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak duyuran Merve Terim Çetin, "Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım..." dedi.

MERVE TERİM'İN ÇOCUĞU HASTA MI?

Merve Terim Çetin, ilk hamileliğini yaşadığı dönemde kardeşi Buse Terim'in düğün günü hastaneye kaldırılmıştı. Erken doğum riski nedeniyle hastaneye götürülen Terim, sezaryen doğum ile 6,5 aylıkken doğum yapmıştı.

İlk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle o günlerin zor geçtiğini, sabrettiğini ve dostlarının bir an olsun kendisini yalnız bırakmadığını dile getirmişti.

MERVE TERİM ÇETİN'İN OĞLU YAMAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Merve Terim'in oğlu Yaman, 6.5 aylık doğmuştu. Merve Terim'in çocuğu, vaktinden çok önce dünyaya gelmesi nedeniyle bazı rahatsızlıklar yaşamıştı.

Merve Terim Çetin'in bebeği Yaman, yaklaşık 950 gram olarak dünyaya gelmişti. Ünlü isim, bir süre yoğun bakımda tedavi gören bebeği ile ayrı kalmıştı.

Merve Terim, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadı. Şimdilerde sağlığı yerinde olan oğlu Yaman ve eşi Ahmet Baran Çetin ile mutlu bir yaşam sürüyor.

'RİSKLERİN FARKINDAYIM AMA İNANIYORUM'

"Anne olmak demek, birlikte büyümektir." ifadelerini kullanan Merve Terim Çetin, "Hatta derler ya; 'Kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir.' Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik... Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiçbir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda ve bu yük biz prematüre annelerin de tahmin ettiğinizden de fazla... Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum." şeklinde konuştu.

DUA İSTEDİ

Hamilelik sürecindeki risklerinin farkında olduğunu da dile getiren Terim, "Korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum." dedi.

ERKEN DOĞUM YAPMIŞTI

Erken doğum sebebiyle hastanede tedavi gören Yaman Bebek 75 gün sonra evine gitti. 75 günün zorlukla, yorgunlukla, sabırla, umutla, inançla geçtiğini dile getiren Merve Terim, bebeğine sağ salim kavuşmasını anlattı.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları Yaman, 2014'te dünyaya gelmişti.

O sürecin herkesin başına gelebileceğini ve hayatta böyle zorlukların da olabileceğini anlatan Merve Çetin "Umudumuzu kaybetmedik" açıklamasında bulunmuştu.

Merve Terim Çetin güzel haber böyle duyurmuştu:

"Başınıza gelmez dediğiniz her şey bir gün gelir, oluverir. Önce şaşırırsınız, sonra kabullenirsiniz. Sonra yeni bir sabaha uyandığınızda yaşamak için umutla size sarılmaya çalışan, minicik bir bedeni kucağınıza tutuşturuverirler... İşte o zaman, hayatınızda o güne dek eksikliğini fark edemediğiniz, ama aslında sizi tam anlamıyla siz yapmaktan alıkoyan bir boşluğun kapandığını hissedersiniz.