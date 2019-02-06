Michael Jackson 'çocuk tacizi' sorgusuna ait görüntüler ortaya çıktı

Dünyanın en ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 1996 yılında ''çocuk tacizi'' suçlamaları ile ilgili sorgulandığı ana ait bazı görüntüler ortaya çıktı.

Jackson'ın 1 Mart 1996'da Four Seasons Hotel'de yapılan sorgusu sırasında hukuk danışmanları Steve Cochrane ve Zia Modabber eşlik etti

Jackson'ın görüntülerdeki hareketlerini inceleyen uzmanlar, sorgu sırasında rahat ve bazen şaşkınlık içeren ifadeleri gözlemlerlerken ''aşırı özgüven, kibirli beden dili'' değerlendirmesinde bulundu.

Yazar ve davranış analisti Judi James Jackson'a ait görüntülerle ilgili, ''Bu aşırı güven, hatta güç ve kibir duygularının davranışları.'' dedi.

KENDİNİ İSA İLE KARŞILAŞTIRDI

Jackson'ın taciz ettiği ileri sürülen üç çocukla ilgili hiçbir soruyu cevaplamadığını ve kendisini İsa ile karşılaştırdığı ortaya çıktı.

Ünlü popçu kendisini yöneltilen ''Neden etrafında sürekli erkek çocukları var?'' sorusuna “İsa, çocukları sevmeyi ve çocuklar gibi olmayı söyledi. Genç ol, masum ol, saf ve onurlu ol. Ve her zaman kendini çocuklarla çevreledi. İşte ben de bunu taklit ediyorum.'' dedi.

MİCHAEL JACKSON

Tam adı Michael Joseph Jackson olan dünyanın en ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson 29 Ağustos 1958'de Amerika'nın Indiana kentinde doğdu.

Birbirinden yetenekli kardeşleriyle birlikte olduğu "Jackson 5"ın en küçük üyesi olan Michael Jackson 70'lerin en popüler şarkıcı starlarından biri; yalnızkense 80'lerin en büyük pop starıydı.

Birbirinden yetenekli kardeşleriyle birlikte olduğu "Jackson 5"ın en küçük üyesi olan Michael Jackson 70'lerin en popüler şarkıcı starlarından biri; yalnızkense 80'lerin en büyük pop starıydı.

Ölüm nedeni kalp durması sanılsa da, Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopsi ile ölüm nedeninin uykusuzluk tedavisinde kullandığı çok güçlü anestezi ilacı propofol olduğu açıklanmıştır.