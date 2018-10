Murat Başoğlu kimdir kaç yaşında son dakika Sunucu Murat Başoğlu neden gözaltına alındı

Murat Başoğlu kimdir son dakika Sunucu Murat Başoğlu neden gözaltına alındı? Gündemin en çok konuşulan ismi Murat Başoğlu biyografisi haberimizde yer alıyor. Murat Başoğlu son hali merak ediliyor. Murat Başoğlu gözaltı haberi gündeme bomba gibi düştü. Murat Başoğlu, Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamı. Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir. Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Murat Başoğlu eşiyle ne yaşamıştı? Öz yeğeni ile yaşadığı öne sürülen ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek boşandı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu’nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni ile ilişki yaşadığı iddiasıyla ’hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, Kuşadası Adliyesi’nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Son dakika... Sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Murat Başoğlu sunucu, manken, oyuncu ve iş adamıdır. 1968 yılında doğmuştur.1996 yılında Şebnem Dönmez ile 'Sabah Şekerleri' programını sundu ve bu programın ardından birçok projede yer aldı. Çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. "Benzemez Kimse Sana" programının 3 defa sunuculuk yaptı. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide Sinan karakterine hayat verdi.

2003 yılında ise Hande Bermek ile dünyaevine giren Murat Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir oğlu dünyaya geldi.

Murat Başoğlu ile Hande Bermek boşandı

Kuşadası Adliyesi’nde, bugün aynı araçla gelen Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek Başoğlu çiftine, avukat Aslı Hatemi eşlik etti. Çifti, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, boşanma işlemlerini takip eden Avukat Birgül Öner karşıladı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu’nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti. Başoğlu çifti, Kuşadası 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 14.00’te hakim karşısına çıktı.

MURAT BAŞOĞLU TANINMAYACAK HALDE

Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada, Başoğlu çifti, mahkemeye protokol konusunda anlaştıklarını söyledikten sonra boşanmak istediklerini belirtti. Çift, hakim ve avukatlar huzurunda protokolü imzaladıktan sonra tek celsede boşandı. Adliyeden birlikte çıkan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye karşısındaki duraktan taksiye binen çift, avukat Aslı Hatemi ile ayrıldı. Murat Başoğlu’nun adliye çıkışında, sürekli olarak kameralar tarafından görüntülenmemek için yüzünü saklamaya çalıştığı görüldü. Başoğlu, verdiği kilolar ve sakal bırakması nedeniyle tanınmaz haldeydi.

BURCU BAŞOĞLU KABADAYI KİMDİR?



35 yaşındaki Burcu Başoğlu Kabadayı spor hocalığının yanı sıra yaşam koçluğu da yapıyor. Burcu Başoğlu Kabadayı, 2015 yılında yoga hocası Selçuk Kabadayı ile evlendi. Burcu Klinik Psikolog bir anne ve Profesyonel Atlet bir babanın tek çocuğu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Son 9 senesi Dell ve Lenovo gibi uluslararsı teknoloji devlerinde yöneticilik olmak üzere 15 yıl bilişim sektöründe çalıştı. 2011 yılında iş stesinden uzaklaşmak için yaptığı arayışları sırasında yogayla tanıştı.



Koh Samui Tayland’da Vikasa Yogada katıldığı yoga kampı ve inziva sonrasında yogada derinleşmesini sağlayacak bir eğitim ararken Çelen ile yollarının keşismesi sayesinde Çelen Arıman & Deniz Bağan ile Yoga Allience onaylı 200 saat Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimine katıldı.



2015 yılı itibariyle kurumsal hayata veda edip, tam zamanlı yoga eğitmeni olarak çalışmaya başladı.

2016 yılında Berra Sertel’den 200 saat Yoga Eğitmenlik eğitimi aldı ve yine 2016 yılında Budokon University Miami’de Cameron Shayne’den Calisthenics Eğitmenlik Eğitimini tamamladı, yoga, MMA (Mixed Movement Arts) ve yaşam sanatı üzerine eğitimler aldı ve öğrencisi olmaya devam ediyor.



Aynı zamanda sertifikalı bir Wellness Koçu olarak yoga ile başladığı daha iyi bir yaşam yolculuğuna, geçmiş spor, koçluk ve kurumsal hayat deneyimlerini aktardığı Wellness alanında devam ediyor. Wellness Koçu olarak yaşam koçluğu, bireysel antrenörlük, grup egzersizleri eğitmenliği, sağlık ve stres yönetimi danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor.

NE OLMUŞTU?

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sunucu Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile özel görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.

AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞLERDİ

Ancak Hande Bermek ile Murat Başoğlu aynı evde yaşamaya devam etmişti.

İşte Türkiye'nin aylarca konuştuğu üçlü;

Hande Bermek konuştu: Murat Başoğlu ve Burcu’nun cinsel birliktelikleri yok

Kocası Murat Başoğlu ile boşandıktan sonra geride bıraktığımız günlerde yeniden bir arada görüntülenen Hande Bermek yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. “Murat’ı sevdim, seviyorum ve seveceğim’ diyen Bermek, Posta Gazetesi’nden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu. İşte Hande Bermek’in dikkat çeken ve çok konuşulacak o ifadeleri: “O fotoğrafların sadece bir karesi Burcu ile Murat'a ait. Diğerlerinin onlara ait olup olmadığı belli değil. Murat ile Burcu'nun cinsel ya da duygusal bir birlikteliği yok. Amca-yeğen ilişkisi bu. ‘Kararı yargı verecek' diyor ve susuyorum… Burcu ile aramız her zaman çok iyiydi. Olayı ilk öğrendiğimde ‘Sevgiyle kucaklıyorum' dedim. Herkes buna çok takıldı. Bakın, ben hayatta her şeyin bir deneyim olduğuna inanıyorum. Her şey insanlar için, herkes her şeyi yaşayabilir. Murat'a güveniyorum, insanlar hata da yapabilir. Ben hâlâ fotoğraflara inanmıyorum. Ayrıca unutmayın ben boşandım. Karı-koca ilişkime nokta koydum. Murat daha önce beni başka biriyle aldattı. Bu boşanmanın temelinde de böyle bir şey yatıyor. İnsan hata yapabilir ama bu hatanın tekrarı başka bir şeydir. Bugün de Murat'ı kişilik, kimlik, karakter, erkek, insan olarak çok seviyorum ve de saygı duyuyorum. Herkes seçimlerinde özgürdür. Murat beni değil, kendini aldattı. Bunun sonucuna katlanacak. Yuvası yıkıldı işte. Her şerde bir hayır vardır. Artık yakamızdan düşsünler. Oğlumuz var. Toparlanmamız lazım. Bırakın, ne olduysa bunun kararını yargı versin.Murat beni seviyor, ben de onu seviyorum. Ama insan olarak. Karı-koca ilişkisi bitti. Ben Murat'ı sevdim, seviyorum ve de seveceğim. Hem de her zaman seveceğim. O da benim için aynı şeyleri hissediyor.”