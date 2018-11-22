Murat Yeni kimdir tutuklandı mı? Maceracı Murat Yeni kaç yaşında nereli? soruların yanıtları araştırılıyor. FETÖ Paralel Devlet Yapılanması'nın kapatılan kanalı Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında çıkan haberler üzerine gündeme geldi. İnternette Murat Yeni hakkında gözaltına alındığına dair çıkan haberler vatandaşları heyecanlandırdı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Yeni bir dönem sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Sunduğu yemek programı sonrasında aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken “Maceracı” bağlı bulunduğu TV kanalının kapatılmasının ardından 2016 yılında Son Hedef TV’ye geçiş yapmıştı. Murat Yeni, 1975 doğumlu ve aslen Yozgatlıdır. Murat Yeni hayatı ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

MURAT YENİ TUTUKLANDI MI?



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.



Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







MURAT YENİ KİMDİR?



Murat Yeni, Türk sunucu, Samanyolu TV'de yayınlanan Maceracı isimli gezi programıyla tanınır.



Murat Yeni, 1975 doğumlu ve aslen Yozgatlıdır. Kanal A, Işık TV ve bazı radyo kanallarında program yaptıktan sonra Samanyolu Televizyonuna geçmiştir. STV'de yayınlanan Kervan isimli gezi programının çekimleri için giderken ekipçe yolda trafik kazası geçirmişler bu kaza sonucunda ünlü sunucu Murat Yeni yaralanmış, bir arkadaşı hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da ağır yaralanmıştır. Bu olaydan sonra Kervan programı yayından kaldırılmış, Murat Yeni bir süre ekranlardan uzak kalmıştır.

Murat Yeni daha sonra TRT'ye geçmiş ve bir dönem TRT'de çalıştıktan sonra Samanyolu Televizyonu'na geri dönerek bu kanalda Maceracı isimli Kültürel Gezi ve Magazin programını sunmaya başlamıştır. Murat Yeni, yaptığı program dolayısıyla Anadolu'nun birçok il ve ilçesini gezmiş ve yepyeni kültürleri tanıma imkanı bulmuştur. Programında Yöresel Lezzetleri de ekranlara taşıyan sunucu izleyicilerine farklı yemekleri de tanıma imkanı vermiştir.



15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası eski çalıştığı televizyon kanalının bağlı bulunduğu cemaate yönelik eleştirilerde bulunmuş ve hükümeti desteklemiştir. 2016 yılının sonunda Son Hedef TV'ye geçmiş Murat Yeni Türkiye Yollarında isimli gezi programını sunmaya başlamıştır. Murat Yeni'nin İbret isminde yazdığı kitabı bulunmaktadır.