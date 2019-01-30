Necati Şaşmaz kimdir eşi Nagehan Şaşmaz kim kaç yaşında (Necati Şaşmaz neden boşanıyor?)

Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanıyor! Magazin gündeminde konuşulan isimler arasında yer alan çiftin boşanmak için mahkemeye başvurdukları belirtildi. Kurtlar Vadisi film ve dizi serileriyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlenen ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Nagehan Şaşmaz'ın kim olduğu, çift hakkında basına yansıyan 'boşanma' haberleri sonrası merak konusu oldu. Peki, Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz kimdir?

Necati Şaşmaz, 2012 yılında yani 7 yıl önce büyük bir aşkla evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanıyor. Bunun için karşılıklı olarak mahkemeye başvurdular. 2 çocuğu olan çiftin arasına ihanet girdiği iddia edildi. İddialara göre Nagehan Şaşmaz eşi Necati Şaşmaz'ın telefonunda gördükleri karşısında şok oldu ve çift önce evi ayırdı şimdi de boşanma davası açtı. Çift geçen yıl haklarında çıkan boşanma davasını kesin bir dille yalanlamıştı. Çiftin çocukları için anlaşmalı olarak boşanacakları duyuruldu.



Çiftin ilk çocukları Ali Nadir, 2013 yılında dünyaya gelmişti. 2017 yılında ise çiftin ikinci çocukları Yusuf Emir dünyaya geldi. Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 7 yıl süren evlilikleri, boşanma davası haberleri ile gündeme geldi. Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir basın açıklaması yaptı ve müvekkilinin, Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açtığını belirtti.



Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada; Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır." dedi.







NAGEHAN ŞAŞMAZ (KAŞIKÇI) KİMDİR?

Nagehan Kaşıkçı ünlü dizi oyuncusu Necati Şaşmaz'ın karısıdır. Nagehan Kaşıkçı ani bir kararla Necati Şaşmaz ile nikah masasına oturmasıyla gündeme geldi.

Nagehan Şaşmaz 1992 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.



2012 yılında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteri ile adını duyuran Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi.



Çiftin bu evlilikten, 2013 yılında dünyaya gelen 'Ali Nadir' ve 2017'de dünyaya gelen 'Yusuf Emir' adında iki çocuğu bulunuyor.



41 yaşındaki oyuncu kendisinden 21 yaş küçük üniversite öğrencisi Nagehan Kaşıkçı ile 12.12.2012'de evlendi.Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 1992 doğumlu Kaşıkçı'nın aynı zamanda derin devlet ve çeteler konusunda kitapları bulunan ünlü yazar Ömer Lütfi Mete'nin de yeğeni olduğu açıklandı.



Şaşmaz'ın evlilik kararıyla "Kurtlar Vadisi" dizisinin ilk döneminde senaryoya katkıda bulunan ve 4 yıl önce kalp krizi sonucu ölen Mete'ye bir nevi vefa örneği gösterdiği konuşuluyor.



25 Mayıs 1992 İstanbul doğumludur. Mukaddes ve Ahmet çiftinin kızıdır. Necati Şaşmaz Nur Fettahoğlu ile gündeme gelmişti fakat Ömer Lütfi Mete'nin yiğeni olan Nagehan Kaşıkçı ile Nikah Masasına oturdu.



Ömer Lütfi Mete Kurtlar Vadisinde senaryosuna katkı sağlamış ve dizide yapımcılık yapmıştır

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?



Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'ın Harput ilçesinde dünyaya geldi.



Eğitim hayatını bitirdikten sonra yaklaşık 6 sene Amerika'da yaşayan Şaşmaz, 2001 senesinde ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi.



Amerika'ya geri dönerken 2001 saldırıları olduğu için Türkiye'de kaldı. Bir süre Amerika'ya dönmeyi düşündüyse de, ailesinin ısrarları üzerine Türkiye'de kalmaya karar verdi.



Meslek hayatına da ilk olarak Ankara'da sigorta acentesi açarak başladı.



Bu dönemde bir iş görüşmesinde Osman Sınav ile tanıştı ve bir televizyon projesinde çalışması için teklif aldı. Yaklaşık 1 ay teklifi düşündükten sonra projede yer almaya karar verdi ve böylece kamuoyunda Polat Alemdar olarak tanındı.



Yapımcı ve senaris Raci Şaşmaz'ın kardeşi olan Necati Şaşmaz, sadece Ankara'da gerçek ismiyle çağrıldığını, İstanbul'da herkesin kendisini "Polat Alemdar" olarak tanıdığını söyledi.



Filmografi:



Kurtlar Vadisi



Ekmek Teknesi



Mavi Rüya



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Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu)



Kurtlar Vadisi Filistin



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