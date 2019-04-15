Neslihan Atagül kim, kaç yaşında? Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül hamile mi?

“Neslihan Atagül hamile mi?” sorusu magazin dünyasında ortalığı karıştırdı. Bunu duyan magazin severler, Neslihan Atagül kim? Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu kim? Sorularına yanıt aramaya başladı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında göz kamaştıran bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Son dönemlerde gözlerden uzak sadece işleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisinin oturdukları Sarıyer Zekeriyaköy’deki evlerinden, yine aynı semte daha büyük bir eve geçmeleri, “Neslihan Atagül hamile mi?” sorularının sorulmasına neden oldu. Ünlü ikili, Tripleks bir villa beğenen ikili, 5 odalı ve iki banyolu olan bu evi tutmuş. Aylık 14 bin liraya kiraladıkları evin tadilatını da şimdiden başlatmışlar. Haberimizin detayları aşağıda...

KİMSE ŞAŞIRMASIN

Takvimn'de yer alan habere göre, Kadir Doğulu İle Neslihan Atagül'ün evde iki kişi yaşamalarına rağmen yine Zekeriyaköy'de büyük bir eve geçmeleri akıllara "Neslihan hamile mi?" sorusunu getirmiyor değil. Çiftten yakında müjdeli bir haber gelirse kimse şaşırmasın.

26 yaşındaki Atagül ile 36 yaşıdaki Doğulu, ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında yer alıyor

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül Doğulu (d. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992, İstanbul), Türk oyuncu.

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır.

2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

Filmografi

2006 İlk AşkGenç Bahar

2011 Araf Zehra

2015 Senden Bana Kalan Elif

Televizyon

2006 - 2010 Yaprak Dökümü Deniz

2011 Canım Babam Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam EdiyorŞirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye Neriman

2015-2017 Kara Sevda Nihan Sezin (Soydere)

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin 2 numara oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Kadir Doğulu'nun bir menajerlik şirketi var. İmaj danışmanlığı da yapan abisi, Kemal Doğulu; Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imajlarını baştan aşağıya tasarladı. Kadir Doğulu, ortaokul ve lise yılları çalışarak geçti.

2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi. Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı.

O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener'le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü.

Şarkıcı Hande Yener ile ortak olarak Ortaköy'de The House Cafe'de işletme müdürlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Harbiye'deki Piyasa isimli gece kulübünü işletti.

Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu.

2010 yılında "Küçük Sırlar" dizisi ile oyunculuğa başladı. 2011 yılında Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı "Pis Yedili" adlı dizide oynadı.

2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı "Fatih-Harbiye" adlı dizide Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte başrol oynadı.

2014 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında başlayan, "Star Işığı X Factor" adlı 2 milyon TL büyük ödüllü şarkı yarışmasında Ziynet Sali, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan Jüri üyeliği yapmaktadır. Yarışmanın sunuculuğunu ise Kadir Doğulu yaptı.

Koyu Fenerbahçeli olan Kadir Doğulu, tiyatroya gitmek, spor yapmak, motosiklet ile dolaşmaktan hoşlanıyor.

2015 yılının Ocak ayında Star Tv'de gösterime girecek olan "Ve Kazanan" yarışmasının sunuculuğunu oyuncu Kadir Doğulu yaparken jüri koltuğunda Kenan Doğulu ile Şebnem Ferah olacaktır.

2015 yılında Atv ekranlarında oynayacak olan "Sevdam Alabora" adlı dizide başrollerde Kadir Doğulu, Elçin Sangu ve Mustafa Avkıran yer aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Sevdam Alabora (dizi)

2013 - Fatih-Harbiye (dizi)

2013 - Bir Hikayem Var ( sinema)

2011 -2012 - Pis Yedili (dizi)

2010 – 2011 - Küçük Sırlar (dizi)