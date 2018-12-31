Nükhet Duru kimdir Yılbaşı Gecesi nerede olacak Nükhet Duru kaç yaşında nereli Nükhet Duru albümleri ve şarkıları neler soruların yanıtları merak ediliyor. 2019 yeni yıla girmeye saatler kala milyonlarca kişi Nükhet Duru ile ilgili Yılbaşı Gecesi kutlamalarında nerede olduğunu araştırıyor. Yılbaşına özel programlarıyla her yıl konuklarının keyif dolu vakit geçirmesini sağlayan NG Sapanca , Nükhet Duru’nun sevilen parçalarıyla muhteşem bir yılbaşı gecesine imza atması bekleniyor. 1954 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu. Bir yıla yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak olan Duru'nun, çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntü onu çok etkilemişti. Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başlayan Duru, güzel sesiyle dikkat çekiyordu. 2019 yılbaşı gecesinde NG Sapanca'da yer alacak Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden şarkıcı Nükhet Duru hayat hikayesi biyografisi ve hakkında merak edilen tüm detaylar star.com.tr haber sitemizde.

Nükhet Duru Yılbaşı Gecesi NG Sapanca’da…

Yılbaşına özel programlarıyla her yıl konuklarının keyif dolu vakit geçirmesini sağlayan NG Sapanca , Nükhet Duru’nun sevilen parçalarıyla muhteşem bir yılbaşı gecesine imza atacak. Nükhet Duru, yılbaşına özel hazırladığı repertuarında yer alan keyifli parçalarını NG Sapanca’nın misafirleri için seslendirecek. Müzik dolu dakikalarla doyasıya eğlenecek olan konuklar, ayrıca otelin eşsiz yılbaşı menüsünü tatma fırsatına da sahip olacak.



Yılbaşına özel sunulan, gala gecesinin de dahil olduğu 3 veya 4 gecelik konaklama paketleri sayesinde misafirler, hem yeni yıla görkemli bir şekilde giriş yapacak hem de otelin eşsiz doğasında yenilenme fırsatı bulacak.



NG Sapanca konuklarına diğer bir alternatif program olarak da: Grup Karnaval’ın şarkılarıyla eğlenmeyi ve açık büfede yer alan lezzetlerin tadını çıkarmayı sunuyor.

NÜKHET DURU KİMDİR?

Ses sanatçısı. Türk Pop Müziği'nin en özel seslerinden biridir. Usta yorumculuğuyla birçok albüm çıkarmış olan sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuyla da ilgi çekmiştir. TV için projeler deu, müzikal anlamda olgunlaşarak bugünlere ulaşmış, Beni Benimle Bırak, Ben Gene Sana Vurgunum, Melankoli, Cambaz, Mahmure ve Yasaksa Yasak gibi şarkılarıyla da unutulmazlar arasına girmiştir.



1954 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu. Bir yıla yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak olan Duru'nun, çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntü onu çok etkilemişti. Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başlayan Duru, güzel sesiyle dikkat çekiyordu. Şöhret olmayı aklına koyan şarkıcı o günlerde kendisine Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. 1971 yılında 17 yaşındayken Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başladı.







1974'te ilk 45'lik plağını doldurdu: "Aklımda Sen". Ardından Mehmet Teoman ve Cenk Taşkan'la hazırladıkları "Beni Benimle Bırak" ile büyük çıkış yapan güzel sanatçı ilk albümünü 1977'de yayımladı: "Bir Nefes Gibi". 1978'de Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği " Dostluğa Davet" ile Seul Şarkı Yarışması'nda en iyi icra ödülünü aldı. "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Anılar" adlı şarkıları unutulmazlar arasına girdi.



Sevda ve Bir Destan Dolanır Bolu Dağı'nın şarkılarıyla adını duyuran sanatçı, seksenlerin ikinci yarısında çıkardığı Benim Yolum albümüyle büyük başarı kazandı. Albümde Yeni Türkü'den Selim Atakan'ın ve İlhan Şeşen'in bestelerine ve Murathan Mungan'in sözlerine yer veren Duru, daha sonra Aç Gözünü Adamım adlı bir albüm çıkardı. Nitelik anlamında Benim Yolum kadar olmasa da başarılı olan çalışmadan çıkan Eda-Metin Özülkü imzalı "Yaralım" şarkısı büyük beğeni topladı.



Daha sonra müzik eleştirmenlerinden pek olumlu yorumlar almayan çeşitli albümler yapan Duru, Sezen Aksu ve Uzay Heparı'yla yaptığı ortaklık sonucu çıkardığı kendi adını taşıyan albümle eski başarılı günlerine geri döndü. Özellikle Yasaksa Yasak ve Uslandım Artık gibi şarkıları çok beğenilen Duru, son olarak Gece Saat On İki adlı albümünü yayınladı.





Bir TV kanalında Cenk Eren'le beraber yaptıkları talk show büyük beğeni aldı. Keloğlan Kara Prense Karşı filminde ve Kibariye'nin başrolde oynadığı Çeşm-i Bülbül dizisinde rol aldı. Nükhet Duru, sanat yaşamına şimdilik 24 tane albüm, sayısız televizyon ve radyo programı, iki evlilik, birçok aşk, bir çocuk, film, dizi çalışmaları, sayısız konser, 8 tane müzikal, dört tane kabare sığdırdı.









Müzik kariyerinin yanı sıra renkli kişiliği ve hızlı özel hayatıyla sık sık gündeme gelmiş olan Nükhet Duru, 18 yaşındayken prodüktör Mehmet Teoman ile nişanlandı. Sonra ünlü medya patronu Erol Simavi ile ilişkisi oldu. SonraDoğan Canku'yla olan birlikteliğiyle konuşulmuştu. Eskidji Müzayedecilik'in sahibi Dikran Masis'le olan evliliğinden Cem adında bir oğlu da olan Duru, daha sonra Masis'ten ayrıldı ve ikinci evliliğini Koç Kültür Sanat Genel Müdürü Özalp Birol'la yaptı. Bu evliliği de 1999 yılında bitti. Yunanlı doktor sevgilisi ile evlenme noktasına gelen ilişkisini de sonlandırdı.



Sanatçılığının yanında iş kadınlığına da soyunan Nükhet Duru bir güzellik merkezi ile kanser tarama teşhis ve tedavi kliniği açtı. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv'de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana" programında Seyfi Dursunoğlu ve Ümit Erdim ile birlikte jüri üyeliği yapmaya başlamıştır.