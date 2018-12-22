Öykü Çelik kimdir Öykü Çelik kaç yaşında nerelidir? Öykü Çelik dizileri nelerdir? Güzel oyuncu Öykü Çelik biyografisi nasıl? Öykü Çelik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul dizisine dahil oldu. Peki hangi rolü üstlenecek? Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda bir takım darbe ve yanıklar oluşmuştur. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. İyileşince bazı hocalardan tiyatro özel dersleri aldı. Aslında bu mesleği yapmak gibi bir fikri yokmuş. Lise döneminde bir arkadaşının tavsiyesi üzere kendini tiyatro kursunda bulmuş. Diriliş Ertuğrul konusu; Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCUSU ÖYKÜ ÇELİK NERELİ?

Öykü Çelik, ATV'nin sevilen dizisi Selena ile hayatımıza girmişti. Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki güzel oyuncu Yengeç burcu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörlüğü yapıyor. Öykü Çelik bir kez evlendi. 2014 yılında Bursalı iş adamı Ahmet Murat Çakan ile nikah masasına oturdu ancak evlilikleri kısa sürdü ve çift ayrıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Diriliş "Ertuğrul"

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…