Oyuncu Reshad Strik'ten 'Türkiye' mesajı: Ülkeyi korumak lazım

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kafe işleten, Boşnak kökenli 41 yaşındaki Avustralya doğumlu aktör ve sunucu Strik, Türkiye sevgisini ve yakın zamanda hayata geçecek projesini AA muhabiriyle paylaştı.

Strik, "Avustralya'da doğdum, eğitimimi orada aldım ve üniversiteyi orada bitirdim. Oyunculuk ve sinema bölümünü bitirdim. Sonrasında, Avustralya'da dizi ve filmlerde çalıştım ve Hollywood'da birkaç filmde oynadım." dedi.

Bosna Hersek'e "Müslüman bir kadınla evlenmek için" gelme kararı aldığını anlatan Strik, "Hollywood'da bir Müslüman kadın bulamayacağımı biliyordum. Babam Boşnak. Dedem, amcalarım ve akrabalarım Bosna Hersek'te yaşıyordu ve Saraybosna'yı çok seviyordum. Sadece ilk başlardaki sorun iş imkanı olmamasıydı." diye konuştu.

- "GÖZLERİM ANADOLU'YU GÖRMEK İSTİYOR"

Strik, Türkiye'den, Türkçe öğrenmek ve dizilerde oynamak için bir davet geldiğini ve bu daveti hemen kabul ettiğini belirterek "Çok zor oldu ama Türkçe öğrendim. TRT'de birkaç dizide ve bazı bağımsız filmlerde oynadım. Ardından, TRT Belgesel'de, 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli bir kültür programı başladı ve bu programda 5 sene görev aldım. Bu sayede dünyayı gezdim ve bu benim için iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda yine TRT Belgesel'de başlayacak yeni bir programda da sunuculuk yapacağını kaydeden Strik, şöyle devam etti:

"Yeni bir macera başlayacağı için çok mutlu oldum. Programda, daha çok aksiyon ve zor işler olacak ve yeni bir isim koyacağız. Reshad Strik, Anadolu'yu gezecek. Benim gözlerim Anadolu'yu görmek istiyor. Ben, Batılı bir Müslüman'ım ama köküm Osmanlı. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve insanları, kültürleri, köyleri keşfetmek istiyorum."

Strik, çocukluk yıllarında Avustralya'da Kur'an dersi aldığı cami imamının Ispartalı Selim isimli bir Türk olduğunu, o yıllarda Türkiye'yle ilgili çok bilgi sahibi olmadıklarını, sadece Türkiye'de meşhur olan lokum, kebap gibi yiyecekleri bildiklerini kaydetti.

- "TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR KONUMA GELDİ"

Türkiye'nin şu an "lider ülke" konumunda olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki Müslüman ülkelere yardım ettiğini ifade eden Strik, "5 yıl (ABD) California'da yaşadım. Durum çok kötüydü, kuzeyden güneye kadar sokaklar evsiz insanlarla doluydu. Türkiye'nin ve California'nın nasıl olduğuna bakmamız lazım. Bana göre Türkiye çok iyi bir konuma geldi." dedi.

Strik, Türkiye'ye ilk kez 2010'da geldiğini kaydederek "İstanbul'a ilk gelişimdi. Dünyada İstanbul kadar bereketli bir şehir yok. İstanbul, bütün Müslüman dünyasının, hatta dünyanın başkenti. Çok güzel bir şehir. Bütün sokaklarında camiler ve minareler var. Nasıl hissedebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Türk insanının çok çalışkan olduğunu söyleyen Strik, Türkiye'ye "ülkeyi korumak lazım" mesajını da vermek istediğini belirtti.