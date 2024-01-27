Oyuncu Settar Tanrıöğen'den sevenlerini üzen haber

Oyuncu Ebru Destan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş." dedi.

SETTAR TANRIÖĞEN'DEN SEVENLERİNİ ÜZEN HABER

Haberi X hesabından duyuran Ebru Destan, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" notuyla paylaştı.



Takipçilerine bir de çağrıda bulunan Ebru Destan, "Settar abim çok geçmiş olsun. Son dönemde ne çok beyin kanaması ve kalp krizi haberleri alıyoruz! Allah sevdiğimiz herkesi korusun. Mutlaka check up yaptırın, mutlaka"