Özge Özpirinçci kaç yaşında, boyu kaç? Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk kim? Kadın dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayarak büyük bir hayran kitlesi edinen Özge Özpirinçci, sosyal medyada da kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularıbdan olan Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk, 14 Eylül 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Su altı Teknolojisi Bölümünden mezun olduktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü’ne devam etmiş ve mezun olmuştur.

Burak Yamantürk’ün ilk sinema ve oyunculuk deneyimi, Levent Semerci’nin Ayhan Hanım adlı filmidir. Oyuncu, Mehmet Alantuğ’un başrol oynadığı Kanal D dizisi Veda’da, İttihatçı Kemal rolü ile dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Veda Dizisinin; reyting nedeniyle beklenmedik şekilde sonlandırılmasından sonra, Tatar Ramazan dizisi kadrosuna katılan Burak Yamantürk’ün, ikinci dizi deneyimi Tatar Ramazan olmuştur.

Burak Yamantürk oyunculuğun yanında İstanbul Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun üyesidir.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özpinçci, ilk ve ortaokulu İstanbul'da, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye'de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmıştır. Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. Şimdilerde Burak Yamantürk ile birlikte olan Özge Özpirinçci yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler

2017 - Kadın

2017 - Fi (konuk oyuncu)

2015 - 2016 Aşk Yeniden

2013 - 2014 Aramızda Kalsın

2013 - Tatar Ramazan

2012 - Ağır Roman "Yeni Dünya"

2011 - Al Yazmalım

2010 - Deli Saraylı

2008 - 2009 Melekler Korusun

2008 - Cesaretin Var Mı Aşka

2007 - Kavak Yelleri

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler

2017 - Acı Tatlı Ekşi

2014 - Karışık Kaset

2013 - Kayıp ( Kısa Film)

2011 - Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer

2010 - Veda / Fikriye Hanım