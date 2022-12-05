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Özge Ulusoy'un babası son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden, oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'un cenazesi, Ankara'daki cenaze töreninin ardından İstanbul'a gönderildi.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
Özge Ulusoy'un babası son yolculuğuna uğurlandı
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Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 73 yaşındaki emekli albay Ulusoy için, Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde tören düzenlendi.

Törene, Haydar Ulusoy'un kızı Özge Ulusoy, ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için İstanbul'a gönderildi.

Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda dün meydana gelen trafik kazasında, Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı araç, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Haydar Ulusoy'a çarpmış, ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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