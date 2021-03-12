Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Meğer ertelemiş

12 Mart 2021 Cuma 10:47 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 10:49

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı. Demet Akbağ, oyuncunun pandemi korkusu nedeniyle kalp ameliyatını ertelediğini söyledi.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda görüntülendi. "Menisküs sorunum var" diyen oyuncu, "Fazla ayakta kalmaktan dolayı bu kadar yılın acısı şimdi çıkıyor" dedi.

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Akbağ, acı gerçeği de ilk kez açıkladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Öztekin'in ölümünün ardından çok ağladığını ifade eden Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Bir de Kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı." dedi.