Recep Aktuğ kimdir kaç yaşında nereli son dakika Recep Aktuğ sağlık durumu nasıl

Recep Aktuğ kimdir kaç yaşında son dakika Recep Aktuğ hastalığı nedir sağlık durumu nasıl? Oyuncu Recep Aktuğ hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Recep Aktuğ, yer aldığı projeler dışında çıkardığı albümlerle de dikkat çekiyor. Kurtlar Vadisi ve Aşk-Memnu gibi önemli projelerde yer alan Recep Aktuğ, üç albüme sahiptir. İşte, Recep Aktuğ hakkında merak edilen bazı detaylar Aşkı Memnu dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Recep Aktuğ biyografisi nasıl? Recep Aktuğ hayat hikayesi araştırılıyor. Recep Aktuğ dizileri neler? ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, usta oyuncu Recep Aktuğ’un hastaneye kaldırıldığını ve usta oyuncuya KOAH teşhisi konulduğunu duyurdu. Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954’de Çeşme'de dünyaya geldi. Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı ve ilk plak ise ‘Kaybolan Yıllar’ oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. İşte Recep Aktuğ hakkında merak edilenler son dakika gelişmesi ve en son haberler star.com.tr’de…

'Aşk-ı Memnu' isimli efsane dizinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ'un hastaneye kaldırıldı.

Recep Aktuğ'un hastaneye kaldırıldı yapılan kontrollerin ardından usta oyuncuya KOAH teşhisi konuldu.

Kötü haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay;''Aşk-ı Memnu' isimli dizide 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı ve Aktuğ'un hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

KOAH HASTALIĞI NEDİR?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalıktır.İlerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH'da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.3 tip KOAH vardır.Bunlar;

HAFİF KOAH

Öksürük ve balgam vardır. Ağır bir iş yapıldığında veya hızlı yürüdüğünüzde nefes biraz sıkışabilir.

ORTA ŞİDDETTE KOAH

Öksürük, balgam ve nefes darlığının şiddeti biraz daha artmıştır. Ağır bir iş yaparken veya günlük işleri yaparken zorlanılır. Bir soğuk algınlığı veya akciğer enfeksiyonu geçirildiğinde iyileşme birkaç haftayı bulur.

AĞIR VEYA ÇOK AĞIR KOAH

Sürekli nefes darlığı vardır. Öksürük ve balgam sıktır. Enfeksiyondan geç iyileşme olur. Evde günlük işler yapılamaz hale gelir. Merdivenler çıkılamaz veya oda içinde dahi yürünemez hale gelir. Hastalar çok çabuk yorulur.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954’de Çeşme'de dünyaya geldi. Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı ve ilk plak ise ‘Kaybolan Yıllar’ oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış ‘Alışma Bana’ ve ‘Siyah Gül’ adlı iki müzik albümü de bulunmaktadır. ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde ‘Ender Bey’ karakteri ve ‘Aşk-ı Memnu’ adlı dizide ise ‘Hilmi Bey’ karakteri ile çok sevildi.