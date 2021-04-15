Sadakatsiz'in yıldızlarından art arda kötü haberler! Çekimler durduruldu

15 Nisan 2021 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:02

Kanal D'de yayınlanan başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizinde Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından 2 kötü haber daha geldi. Sadakatsiz dizisi setinde yapılan koronavirüs testlerinde Melisa Sezen ve Alp Akar'ın korona testleri pozitif çıktı.

Dizinin Haluk'u Burak Sergen evinde rahatsızlanmış ve nefes alamaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in durumu ciddiyetini korurken 2 kötü haber daha geldi. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ve dizinin Ali'si Alp Akar'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

İki oyuncunun hemen tedavisine başlandı. Edinilen bilgiye göre şimdilik evlerinde tedaviye alınan oyuncuların hafif seyrettiği öğrenildi. Dizinin ise bu hafta yayınlanacağı ancak gelecek hafta yayınlanmama ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğu öğrenildi.

Sadakatsiz dizisinde Melisa Sezen Derin rolünü canlandırırken, Alp Akar Asya ve Volkan'ın oğlu Ali karakterine can veriyor.

BURAK SERGEN'İN 11 YAŞINDAKİ OĞLU DA POZİTİF

Burak Sergen'in ardından 11 yaşındaki oğlu Cansın'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun eski eşi Işıl Sergen kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Bu sabah 'gün-aydın' olmak zorunda! Çocuğum için bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız bir anda... Oğlumla evde iki ayrı ev yaşıyoruz. Dokunamadan... Teselliler tabii ki var çok şükür. Cansın hafif atlatıyor, durumu iyi çok şükür. Ben de semptom yok. Bir de oğlum babasına kavuşursa...

İKİMİZDE İYİYİZ

Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen ise paylaşımında, 'Arkadaşlar gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hem benim hem de babam için herkes geçmiş olsun dilekleri yazıyor... Herkese çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim babam yoğun bakımda sabah konuştum sesi çok iyi geliyordu. Maksimum bir haftaya hastaneden çıkar.' ifadelerine yer verdi.