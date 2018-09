Sedanur cinayeti son dakika tutuklamalar 29 Eylül Sedanur Güzel katili kim neden öldürüldü

Sedanur son dakika itiraf 29 Eylül Sedanur Güzel katili kim neden öldürüldü? Sedanur cinayetinde kimler tutuklandı? 28 Eylül Müge Anlı programında Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili ne konuşuldu? Ertan Bozkurt neden gözaltına alındı? Müge Anlı son dakika Sedanur katili Himmet Uç mu? Müge Anlı son dakika haberleri Sedanur otopsi raporu son durum nedir? Sedanur son dakika haberleri nerede ve nasıl bulundu? Sedanur kimdir neden öldürdü? Sedanur otopsi raporu açıklandı mı? Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı bildirildi. Her bölümü ekranlara damga vuran program reyting yarışında da birçok yapımı geride bırakan Müge Anlı büyük beğeni topluyor. Sedanur Güzel cinayeti ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programda gündeme bomba gibi düştü. Kars Kağızman’da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili Müge Anlı’nın programına katılan Himmet Uç, çelişkili ifadeler verdi. Himmet Uç’la ilgili soruşturmayı yürüten savcılık gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatının ardından İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Uç’u kaldığı otelde gözaltına aldı. Uç, İstanbul’daki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kars’a götürüldü. Daha önce Müge Anlı’nın programına çıkan Ertan Bozkurt da programın ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Bozkurt’un sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Sedanur ile ilgili detaylar star.com.tr'de. İşte Sedanur Güzel cinayeti otopsi raporu, ölüm nedeni ve katili ile ilgili son dakika gelişmeleri

Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili son dakika gelişme

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ceza infaz kurumuna gönderildiği kaydedildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü duyurulan açıklamada, yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı. Konuya ilişkin araştırma sürüyor." dedi. Camgöz, soruşturmanın Kağızman Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, olayla ilgili tutuklu sayısının 3'e yükseldiğini söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.



Ekranları başında olmayanlar canlı izlemek için araştırıyor. Gündüz kuşağının vazgeçilemeyen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlısert hayranlıkla izleniyor.Ekranları başında olmayanlar canlı izlemek için haberimizdeki linki tıklamanız yeterli.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu. Sedanur Güzel'in yapılan otopsisinde cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü. Kars Valisi ve başsavcısı iddiaları yalanladı. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edildi. Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek. Kayıp Sedanur'un gözaltına alınan komşusu tutuklandı. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden kaybolan Sedanur Güzel'in (9) kaybolması olayı ile ilgili 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınıp, ifadesi alınan komşu Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklandı.

Sedanur Güzel cinayetinde Müge Anlı'nın programına çıkan kişi gözaltına alındı. Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan bir kişi daha gözaltına alındı.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' saman yığınında arama yaptı. E.B.'nin evi, bahçesi, çatı kısmı ve samanlık olarak kullanılan alanı didik didik eden ekipleri şüphe arz edecek bir durumla karşılaşmadı.

Sedanur'un kaybolması ile ilgili geçen 18 Eylül akşamı 'şüpheli' sıfatıyla komşu Ertan Bozkurt gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını belirten Vali Rahmi Doğan, dün "Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz.

Kars Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri aranıyor. Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan Himmet Uç gözaltına alındı. Himmet Uç yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadeler veriyordu.



MÜGE ANLI'YI BİLE KUŞKUYA DÜŞÜRDÜ



Sedanur'un bulunması için ATV'deki programa katılan Himmet Uç, Müge Anlı'yı bile kuşkuya düşürmüştü. Dünkü yayında da anlattığı bir çok şey yalan çıkınca Himmet Uç için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Himmet Uç yayından sonra kaldığı otelde gözaltına alındı.

"BEN SUÇSUZUM"



Sorguya götürülen Himmet Uç, ''Benim bu işle ilgim alakam yok, benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Uzaktan yakından bu konuyla alakam yok. Suçsuz günahsızım ben'' açıklamasında bulundu.

CANLI YAYINDA PANİKLEMİŞTİ



Müge Anlı'ya çıktığı o hali : Himmet Uç dün ATV ekranlarındaki programda bağırıp çağırıyordu.Müge Anlı ve programın psikoloğu sıkıştırdıkça Himmet Uç daha da paniklemişti.



SEDANUR GÜZEL'İN OTOPSİSİ



Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Sedanur'un öldürüldüğü kesinleşirken otopsi raporu bekleniyor. İlk bulgular küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeydi.



ERTAN BOZKURT'UN CİNSEL SAPKINLIĞI



Olayla ilgili olarak Ertan Bozkurt tutuklanmıştı. Ertan Bozkurt da Müge Anlı'nın programına çıkmış ve çelişkili ifadeleri ile kuşku yaratmıştı. Araştırmalar sonunda Ertan Bozkurt'un sahte kimlikle gezdiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Cezaevinde tutuklu olan Ertan Bozkurt bir itirafta bulunmazken cep telefonundan porno videoları, facebook hesabından da sapkın eğilimli cinsel paylaşımlar çıkmıştı.

Kendisi zaten eski hükümlü. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum" diye açıklama yapmıştı.

Güzel ailesiyle akrabalık bağı da olduğu öğrenilen Ertan Bozkurt'un Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Kağızman Adliyesine çıkarılan Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Rahmi Doğan, Ertan Bozkurt'un yarı açık cezaevinde olması gerekirken sahte evrak nedeniyle mi yoksa Sedanur Güzel'in kaybolması olayı ile ilgili mi tutuklandığı yönündeki soruya, "Tutuklama talebini isteyen savcılık, kararı veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuşmam doğru olmaz. Sedanur'un kaybolması ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede kızımızı buluruz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, VALİ VE BAŞSAVCIDAN YALANLAMA



Kars Valisi Rahmi Doğan ve Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz birer açıklama yaparak, Sedanur Güzel'in otopsisinde cinsel istismara uğradığına dair bulgulara ulaşıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Kars Valisi Rahmi Doğan: "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir."



Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz: "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır."



İçişleri Bakanlığı: "Sedanur ile ilgili tecavüz bulgusuna dair herhangi bir bulgu yoktur."



Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.





Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

Sedanur'un otopsisi 6 saat sürdü



Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi otopsinin ardından gece yarısı Kars'a gönderildi.

Bugün akşam saatlerinde otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen Sedanur Güzel'in cenazesi 6 saat süren otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ambulansla köyüne götürülmek üzere Adli Tıp kurumundan alındı.



Yapılan otopside cesette yaşanan çürüme nedeniyle laboratuvar sonuçlarına göre otopsi kesin raporunun açıklanacağı belirtildi.



Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Kars'ta küçük Sedanur'un cansız bedenini bulan ekipler, Sedanur'un kuş gibi hafiflediğini ifade etti.



Kars'ın Paslı köyünde yaşanan olayda dere kenarında taşların altında cenazesi bulunan Sedanur Güzel(9) cenaze aracıyla otopsisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



"KUŞ GİBİ HAFİF OLMUŞTU"



Böyle bir vahşeti görmediklerini belirten ekipler, "Bir taş var, taşın alt tarafına koymuş, üzerine taşlar yığarak kapatmaya çalışmış. Kokudan dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki ceset kurumuştu. Bir taşa bir oduna dokunursun ya öyleydi. Sedanur kuş gibi hafif olmuştu. Adli tıpta her şey ortaya çıkacak. Böyle bir vahşet olamaz. Anlatamıyorum, taşların arasına koymuş. Böyle bir vicdan olamaz" dedi.



Kars'ın Kağızman ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ailesi, acı haberin ardından ilk uçakla İstanbul'dan Kars'a döndü. Acı haberi alan baba Abdullah Güzel, olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.







SEDANUR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kars Valisi Rahmi Doğan, Sedanur'un cansız bedeninin Paslı Köyü'ne 1 km uzaklıkta JAK Timleri tarafından üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulunduğunu belirtti.







MÜGE ANLI KİMDİR?



Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır.



Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya.







MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİMDİR?



Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ’ladır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.



Burhan Akdağ'ın kitabından bir alıntı, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadım. Her tarafım kıpır kıpırdı. Hayal kuruyordum. O cumartesi günü saat sabah on gibi Kadıköy Hasanpaşa' daki İcra Dairesi'nin önündeydim. Binalara bakan bankın üzerinde oturmuş heyecanla buluşmayı bekliyordum. Halbuki saat on ikide buluşacaktık. Her yer bomboştu, içeride sadece bir polis memuru vardı nöbette, bir de ben vardım dışarıda. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Hayatım boyunca hiç böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyordum. Sevgilisini bekleyen yeni aşık gibi belki ondan da yoğun bir heyecan içindeydim. Dakikaları sayıyordum, 2 saat giderek uzuyordu. Onikiye çeyrek kala pedagog geldi. Giden gelen arabaları gözetliyordum, arabayla geleceklerini düşünüyordum çünkü. Fakat birden bir taksi yanaştı, taksinin arka sol camında Lidya'yı gördüm. Aylardır görmediğim benim küçüğüm, her şeyim, 'Lidoş'um oradaydı işte, içimdeki heyecanı, mutluluğu anlatmam imkansız, adeta bayılacak gibiydim, şu anda bile bunları yazarken aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. Heyecandan ayağa bile kalkamadım"