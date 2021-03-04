04 Mart 2021 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 16:15

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin çalıp söylediği Şarkılar Bizi Söyler programı bu hafta yeni bölümüyle ekrana geliyor. Programı izleyenler "Sibel Can kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Küçük yaşta keman sanatçısı olan babasıyla birlikte kulüplerde çıkan sanatçı, henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi değiştirildi. Peki Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli?

Şarkılar Bizi Söyler programının 2. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Programda Orhan Gencebay şarkıları söylenecek. Fantezi müziğin güçlü kadın sesi Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler adlı programı sunuyor. Programı izleyenler Sibel Can'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte milyonların beğenisini kazanan Sibel Can hakkında merak edilenler..

SİBEL CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sibel Can ismiyle bilinen fakat tam adı Sibel Cangüre olan sanatçı; (50 yaşında) 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kariyerine dansöz olarak başlayan Can, daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı ve günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

Küçük yaşta kariyerine başlayan Sibel Can 17 yaşındayken, babası sahneye çıkabilmesi için yaşını büyütmüş ve doğum tarihini 1964 olarak değiştirmiştir.

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekanları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Sibel Can'ın yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi. Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı, Nükhet Duru tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olmuş, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı.[kaynak belirtilmeli]1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay olmuştur.

Neredeyse her yıl bir albüm çıkaran Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. 1997 yılında çıkardığı Bu Devirde isimli dokuzuncu stüdyo albümünde sanatçı çıkış şarkısı olarak sözlerini Serdar Ortaç'ın yazdığı Padişah isimli şarkıyı seçmiş. Albümle birlikte başarılı bir çıkış gerçekleştiren sanatçı, Tayfun Dinçer'in yönetmenliğinde çıkış şarkısına klip çekmiştir.

Orhan Gencebay kaç yaşında ve nereli? 2000 yılında çıkarttığı İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can adlı albümle yeni bir döneme giren Sibel Can, 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışmış ve 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki "Çakmak Çakmak" isimli parçayla büyük başarı yakaladı. 2002'de Papatya ile Karabiber adlı sinema filminde başrolde yer aldı. 2006 yılında Özledin mi? albümü 200 binin üzerinde satış yaptığı için MÜ-YAP tarafından "Platin" ödülü ile ödüllendirilmiş, ödül programında Sibel Can aynı albümde yer alan söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Lale Devri" adlı şarkısına yine Sezen Aksu ile düet yapmıştır. 2009 yılında Benim Adım Aşk isimli albümünü çıkardı. 2011 yılında Seyyah albümünü çıkardı, albümdeki Hançer adlı parçası ile başarısı daha da arttı ve son olarak 2012 yılının Nisan ayında Meşk adlı albümünü çıkardı. 2014 yılının Şubat ayında Galata adlı albümünü çıkardı. Bir dönem Kaşmir Halı reklamlarında oynamış, uzun yıllar bu markanın yüzü olmuştur.

2016 yılının Nisan ayında DMC Müzik'ten Arabesque adlı albümünü çıkaran Sibel Can, bu albümde efsane besteci Burhan Bayar'ın 80'li yıllara damga vuran 'Gülüm Benim', 'Sevmek', 'Bu da Geçer', 'Mavi Mavi', 'Seninle ilk defa', 'Yalnızım dostlarım', 'Mutlu Ol Yeter', 'Hasret Rüzgarları', 'Benim Hatım', 'Gurbet Geceleri' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.[8][9]9 Nisan 2016'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde,[10] 10 Ağustos 2016'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren ve ilk defa Arabesque albümünden şarkılar seslendiren Sibel Can, Bostancı konseri öncesi; "Beni arabeskin büyük ustası Orhan Gencebay keşfetti, o zamanlardan beri arabesk müziği çok seviyorum" demiştir. Sibel Can 10 Ağustos 2016 tarihindeki İstanbul Harbiye'de ki konserinde Ayla Çelik ile "Bağdat" adlı şarkıya düet yaparken, Rap müziğin sevilen isimleri Eypio & Burak King ikilisi ile birlikte arabesk rock tınıları ile de dikkat çeken "Günah Benim" adlı rap şarkıya düet yapmıştır. Can, konser öncesi verdiği röportajda 'Eypio ve Burak King'i çocuklarım sayesinde keşfettim. 100 milyonun üzerinde izlenmişler. İlk kez rap yapacağım için çok heyecanlıyım" demiştir.

Bir dönem O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan sanatçı, 2016'da Kasım ayında düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın en iyi arabesk-fantezi müzik sanatçısı seçilmiştir.

ÖZEL HAYATI

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.